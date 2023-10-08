اكتشف علماء الفلك لغز محاذاة المستعرات مع المجرة النفاثة في M87

حقق علماء الفلك اكتشافًا مثيرًا للاهتمام في المجرة الفائقة الكتلة M87 القريبة. تُعرف هذه المجرة بتدفقها الضخم من البلازما المنبعثة من قلبها إلى الفضاء، بالإضافة إلى حدوث انفجارات نجمية تسمى المستعرات. المستعرات هي انفجارات ناجمة عن قيام النجوم القزمة البيضاء بسرقة المواد من النجوم المرافقة لها في الأنظمة الثنائية. عادة، تنتشر المستعرات بشكل عشوائي في جميع أنحاء المجرة. ومع ذلك، في M87، وجد علماء الفلك أن المستعرات تصطف بشكل غير عادي على طول التدفق.

وباستخدام بيانات من مسحين أجراهما تلسكوب هابل الفضائي، حدد علماء الفلك 135 مستعرًا داخل M87، وظهر عدد كبير منها في مسار النفاث. وتقدر فرص حدوث هذا المحاذاة بشكل عشوائي بـ 0.3% فقط. ويظل من غير المؤكد ما إذا كانت هذه المحاذاة فريدة بالنسبة إلى M87 أم أنها شائعة في المجرات ذات النفاثات.

تحدث المستعرات عندما يقوم نجم قزم أبيض في نظام ثنائي بتراكم مادة من نجمه المرافق، مما يسبب انفجارًا نوويًا حراريًا. من ناحية أخرى، يتم دفع التدفق المجري لـ M87 بواسطة الثقب الأسود الهائل الموجود في مركز المجرة. عندما تسقط المادة في الثقب الأسود، يتشكل قرص تراكمي حوله، وتطلق المجالات المغناطيسية القوية إشعاعًا مكثفًا، مما يؤدي إلى إنشاء التدفق.

هناك بعض النظريات حول كيفية قيام الدفق بإثارة المستعرات، لكن لم يتم إثبات أي منها بشكل قاطع. تشير إحدى الأفكار إلى أن الإشعاع الصادر عن النفاثات يسخن النجوم المانحة، مما يزيد من انتقال الكتلة إلى شركائها من الأقزام البيضاء، ويؤدي إلى ظهور مستعرات أكثر تكرارًا. ومع ذلك، تظهر الحسابات الرياضية أن هذا التفسير أضعف من أن يفسر المحاذاة المرصودة. الاحتمال الآخر هو أن النفاثات تؤدي إلى تكوين النجوم، مما قد يؤدي إلى المزيد من الأنظمة الثنائية، وبالتالي المزيد من المستعرات. لكن عدم وجود زيادة مماثلة في منطقة المجرة المضادة يتحدى هذه النظرية.

ويستكشف علماء الفلك حاليًا احتمالات أخرى. تشير إحدى النظريات إلى أن موجات الصدمة النفاثة قد تجمع الغاز والغبار معًا، وتشكل سحبًا من الوسط البينجمي التي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق المستعرات عندما تصل إلى أنظمة النجوم الثنائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي موجات الصدمة إلى تسخين النجوم، مما يؤدي إلى زيادة معدلات نقل الكتلة. ومع ذلك، فإن هذه الأفكار تتطلب مزيدا من التحقيق.

لا يزال اصطفاف المستعرات على طول تيار M87 غير مفسر ويشكل لغزا مثيرا يتعين على علماء الفلك حله. وكما ذكر مؤلفو الدراسة، فإن معدل المستعرات المعزز على طول التدفق في M87 ثابت بشكل ثابت ولكنه لا يزال يفتقر إلى تفسير محدد.

المصدر

Lessing, AM, Shara, MM, Hounsell, R., Mandel, S., Feder, N., & Sparks, W. (2020، 26 أكتوبر). مسح تلسكوب هابل الفضائي بالقرب من الأشعة فوق البنفسجية لمدة 9 أشهر لـ M87. ثانيا. معدل نوفا مُحسّن بقوة بالقرب من طائرة M87. طبعة ArXiv المسبقة.