وظيفة البروتين الليزوزومي المرتبط بمرض التنكس العصبي

تلعب الليزوزومات، وهي حجرات صغيرة داخل الخلايا تعمل كمخلفات للجزيئات التي تحتاج إلى التحلل، دورًا حاسمًا في وظيفة الخلية والصحة العامة. يرتبط اضطراب وظيفة البروتين الليزوزومي بالعديد من الأمراض التنكسية العصبية. ومع ذلك، فإن فهم كيف تؤدي الطفرات في الجينات التي ترمز لهذه البروتينات إلى اضطرابات أمر بالغ الأهمية في تطوير علاجات جديدة.

في دراسة حديثة نشرت في مجلة Science، حدد الباحثون في جامعة ستانفورد وظيفة البروتين الليزوزومي الذي يتم خلل تنظيمه في مرض تنكس عصبي نادر ومميت. اكتشفوا أن هذا البروتين يقود خطوة رئيسية في تخليق جزيء دهني يسمى فوسفات ثنائي (أحادي الجليسيرو) (BMP)، وهو أمر بالغ الأهمية في تطور مرض الزهايمر، ومرض باركنسون، وأمراض التنكس العصبي الأخرى. لا يوفر هذا الإنجاز هدفًا محتملًا لتطوير أدوية جديدة فحسب، بل يتحدى أيضًا النظرة التقليدية التي ترى أن الليزوزومات تشارك فقط في تكسير الجزيئات، حيث وجد الآن أنها تشارك في صنع الجزيئات.

يقوم الباحث الرئيسي منذر أبو رميلة وفريقه بالتحقيق في سلسلة من الأمراض النادرة المرتبطة بخلل الليزوزومات. وحددوا جينًا يسمى CLN5 وهو عامل خطر لمرض الزهايمر. ويقوم جين CLN5 بتشفير بروتين له وظيفة غير معروفة، مما دفع الباحثين إلى دراسة دوره. في الوقت نفسه، كان الباحثون يدرسون مادة دهنية تسمى BMP، والتي يتم تعطيلها في الأمراض التنكسية العصبية. جاء هذا الإنجاز عندما افترض أحد الباحثين أن البروتين المشفر بواسطة جين CLN5 قد يكون في الواقع سينسيز BMP الذي طال انتظاره. وأجرى الفريق تجارب أكدت هذه الفرضية وأدت إلى اكتشاف وظيفة البروتين.

ولتأكيد النتائج التي توصلوا إليها، أجرى فريق البحث تجربة "إنقاذ" في الخلايا التي تحتوي على طفرة CLN5. ومن خلال تزويد هذه الخلايا بـ CLN5 بدون الطفرة، تمت استعادة مستويات BMP الطبيعية. قدمت هذه التجربة دليلا قاطعا على أن البروتين الذي تم تحديده كان بالفعل سينسيز BMP.

في الختام، فإن فهم وظيفة البروتينات الليزوزومية وكيف تؤدي طفراتها إلى المرض أمر بالغ الأهمية في تطوير علاجات جديدة للأمراض التنكسية العصبية. إن اكتشاف وظيفة هذا البروتين الليزوزومي يفتح إمكانيات جديدة لتطوير الأدوية ويتحدى الفهم الحالي للجسيمات الليزوزية في العمليات الخلوية.

مصادر:

– ميدوه، أوتشي وآخرون. "إن تخليق BMP بواسطة إنزيمات ذات صلة بعيدة يربط بين أمراض تخزين الليزوزومات المركزية والمحيطية." العلوم، المجلد. 373، لا. 6560، 2021.

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