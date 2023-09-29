المركبة الفضائية Lunar Trailblazer جاهزة للإطلاق في فلوريدا

دخلت المركبة الفضائية Lunar Trailblazer في المراحل النهائية من الإعداد لمهمتها القادمة لاستكشاف القمر. سيتم إطلاق المركبة الفضائية، التي طورتها وكالة ناسا ومختبر الدفع النفاث، من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. تهدف هذه المهمة إلى جمع بيانات مهمة حول جزيئات الماء الموجودة على سطح القمر.

أحد الأهداف الرئيسية لمهمة Lunar Trailblazer هو رسم خريطة لتوزيع ووفرة الجليد المائي على سطح القمر. يعد الماء موردًا قيمًا، وفهم وجوده على القمر يمكن أن يكون له آثار مهمة على الاستكشاف البشري في المستقبل. ستحمل المركبة الفضائية أداة متطورة تسمى مخطط القمر عالي الدقة للمواد المتطايرة والمعادن (HVM3)، والتي تم تصميمها خصيصًا لهذه المهمة. سيستخدم HVM3 مطيافًا لتحديد جزيئات الماء ورسم خريطة لمواقعها عبر القمر.

بالإضافة إلى دراسة المياه، ستقوم Lunar Trailblazer أيضًا بدراسة المركبات المتطايرة الأخرى، مثل الهيدروجين والهيدروكسيل، والتي قد تكون موجودة على القمر. يمكن لهذه المركبات المتطايرة أن توفر نظرة ثاقبة للتاريخ الجيولوجي للقمر وإمكانية دعم المهام البشرية المستقبلية. يعد فهم الكيمياء المتطايرة للقمر أمرًا بالغ الأهمية لتخطيط وتنفيذ المهام المستقبلية، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على استخدام الموارد وإنشاء وجود بشري مستدام.

سيتم إطلاق المركبة الفضائية Lunar Trailblazer باستخدام صاروخ SpaceX Falcon 9. وبعد الوصول إلى مدار القمر، ستقوم المركبة الفضائية بسلسلة من المناورات لخفض مدارها والدخول إلى المدار التشغيلي المطلوب. بمجرد وصوله إلى مداره النهائي، سيبدأ حملته للمراقبة، ورسم خرائط لسطح القمر وجمع البيانات عن المواد المتطايرة.

تمثل هذه المهمة خطوة مهمة نحو اكتساب فهم أعمق لموارد القمر وإمكاناته للمهام البشرية المستقبلية. من خلال رسم خرائط لتوزيع المياه والمواد المتطايرة الأخرى، ستوفر المركبة الفضائية Lunar Trailblazer بيانات قيمة للعلماء والمهندسين الذين يخططون للجيل القادم من مهام استكشاف القمر.

مصادر:

- مختبر الدفع النفاث التابع لناسا

– دليل المطلعين على مركز كينيدي للفضاء