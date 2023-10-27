كاميرا قمرية جديدة طورتها وكالة ناسا وشركاء أوروبيون لمهمات القمر المستقبلية

تعاونت وكالة ناسا مع الشركاء الأوروبيين لتطوير كاميرا قمرية حديثة سيستخدمها رواد الفضاء خلال مهمات القمر المستقبلية. عمل المهندسون الذين يقفون وراء الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC) بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لوضع الكاميرا خلال برنامج PANGEA التدريبي في لانزاروت بإسبانيا.

تم تعديل كاميرا HULC، المبنية من كاميرات احترافية جاهزة للاستخدام، خصيصًا للاستخدام في المساحة. ويتميز بحساسية كبيرة للضوء والعدسات الحديثة. أجرت وكالة ناسا عدة تعديلات على الكاميرا، بما في ذلك إضافة بطانية واقية من الغبار والحرارة وإعادة تصميم الأزرار لتكون أكثر راحة لرواد الفضاء الذين يرتدون بدلات فضائية ضخمة.

خلال برنامج PANGEA التدريبي، اختبر رواد الفضاء الكاميرا في سيناريوهات واقعية للاستكشاف الجيولوجي. استخدموا الكاميرا لتوثيق استكشافهم الميداني في المناظر الطبيعية الشبيهة بالقمر في لانزاروت. كان أداء الكاميرا جيدًا بشكل استثنائي في الظروف القاسية، مثل داخل الكهوف البركانية حيث كانت مستويات الضوء منخفضة.

وكان أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج التدريبي هو اختيار العدسات الأكثر ملاءمة للتصوير القمري. تم استخدام الكاميرا في وضح النهار وكذلك في الكهوف المظلمة لمحاكاة الظروف الصعبة على القمر. تمت مراجعة جودة الصور من قبل رواد الفضاء وعلماء الكواكب لضمان أقصى قدر من القيمة العلمية.

تمثل الكاميرا القمرية الجديدة تقدمًا كبيرًا مقارنة بالكاميرات المستخدمة خلال مهام أبولو. كانت كاميرات هاسيلبلاد التي استخدمها رواد فضاء أبولو عبارة عن كاميرات ميكانيكية ذات قدرات محدودة. كاميرا Artemis Moon الجديدة هي كاميرا بدون مرآة توفر جودة صورة ممتازة في حالات الإضاءة المنخفضة، مما يجعلها مثالية لالتقاط بيئة القمر عالية التباين.

يعد تطوير كاميرا HULC خطوة مهمة إلى الأمام في إعداد رواد الفضاء لمهام القمر المستقبلية. وسوف تمكنهم من توثيق اكتشافاتهم العلمية وتعزيز فهمنا لسطح القمر. ومع التحسينات المستمرة، ستلعب هذه الكاميرا دورًا حاسمًا في دعم الجهود الدولية لاستكشاف القمر.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC)؟

الكاميرا القمرية العالمية المحمولة (HULC) هي كاميرا حديثة طورتها وكالة ناسا وشركاء أوروبيون لمهمات القمر المستقبلية. وهو مصمم ليستخدمه رواد الفضاء لتوثيق استكشافاتهم واكتشافاتهم العلمية على سطح القمر.

ما هي التعديلات التي تم إجراؤها على كاميرا HULC لاستخدامها في المساحة؟

أجرى فريق ناسا عدة تعديلات على كاميرا HULC لإعدادها للاستخدام في الفضاء. يتضمن ذلك إضافة بطانية واقية من الغبار والحرارة وإعادة تصميم الأزرار لتكون أكثر راحة لرواد الفضاء الذين يرتدون بدلات فضائية ضخمة.

ما هو الغرض من برنامج PANGEA التدريبي؟

يهدف برنامج PANGEA التدريبي إلى إعداد رواد الفضاء ليصبحوا علماء ميدانيين فعالين للقيام بمهام مستقبلية إلى القمر. خلال البرنامج، تم اختبار كاميرا HULC في سيناريوهات واقعية للاستكشاف الجيولوجي في المناظر الطبيعية الشبيهة بالقمر في لانزاروت بإسبانيا.

ما الفرق بين كاميرا HULC والكاميرات المستخدمة خلال مهمات أبولو؟

تمثل كاميرا HULC تقدمًا كبيرًا مقارنة بالكاميرات المستخدمة أثناء مهام أبولو. إنها كاميرا بدون مرآة، توفر جودة صورة ممتازة في حالات الإضاءة المنخفضة، وهي مناسبة تمامًا لبيئة القمر عالية التباين الصعبة.

كيف ستساهم كاميرا HULC في المهام القمرية المستقبلية؟

ستلعب كاميرا HULC دورًا حاسمًا في المهام القمرية المستقبلية من خلال تمكين رواد الفضاء من توثيق اكتشافاتهم العلمية على القمر. وسوف توفر بيانات مرئية قيمة من شأنها أن تساعد العلماء على فهم واستكشاف سطح القمر بشكل أكبر.