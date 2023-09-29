مستقبل مهمة Chandrayaan-3 موضع شك مع فشل جهود الاتصال

واجهت مهمة Chandrayaan-3 انتكاسة كبيرة حيث تلاشت الآمال في إحياء مركبة Vikram Lander وPragyan Rover بسرعة. وعلى الرغم من أن المهمة حققت أهدافها الأولية بنجاح، بما في ذلك الهبوط على القمر، إلا أن هدف إجراء المزيد من التجارب على التربة القمرية من خلال هذه المركبات الفضائية يبدو غير مرجح.

في أوائل سبتمبر، تم وضع Vikram Lander وPragyan Rover في وضع السكون قبل حلول الليل القمري مباشرة، مما جعلهما في حالة سبات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإعادة الاتصال، لم يتم تلقي أي إشارات، كما أن الليلة القمرية الأخيرة جعلت فرص إحياء القمر أقل.

تجلب الليلة القمرية، التي تستمر حوالي 14 يومًا أرضيًا، برودة شديدة وظلامًا تامًا على سطح القمر، مما يجعلها قاسية جدًا بحيث لا تتمكن المركبات الفضائية من العمل. مع انخفاض درجات الحرارة إلى حوالي -200 درجة مئوية، أصبحت حماية المكونات الكهربائية أمرًا بالغ الأهمية، ومن هنا جاء وضع السكون.

نظرًا لاعتمادهما على ضوء الشمس، تواجه مركبات فيكرام لاندر وبراجيان روفر تحديات كبيرة خلال الليل القمري. ومع مرور كل يوم، يتضاءل الأمل في بقائهم على قيد الحياة. في السابق، أعربت ISRO عن تفاؤلها بشأن قدرة المركبات الفضائية على تحمل الظروف، ولكن مع اقتراب الليلة القمرية التالية، تتضاءل تلك الآمال.

على الرغم من المستقبل الغامض، ساهمت مهمة Chandrayaan-3 ببيانات قيمة عن سطح القمر. جمعت الحمولات مثل APXS وLIBS كمية كبيرة من البيانات وأكدت وجود الكبريت، مما عزز فهمنا للقمر.

ستستمر الجهود لإقامة اتصال مع مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان، حيث لم تفقد منظمة أبحاث الفضاء الهندية الأمل في إحياء المهمة. ومع ذلك، فإن التحديات التي يفرضها الليل القمري ونقص إشارات الاتصال تجعل مستقبل Chandrayaan-3 غير مؤكد.

مصادر:

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- تعريفات:

– شاندرايان-3: مهمة استكشاف القمر الهندية

- ISRO: منظمة أبحاث الفضاء الهندية

- فيكرام لاندر: عنصر الهبوط في مهمة Chandrayaan-3

- براجيان روفر: المكون المتجول لمهمة تشاندرايان-3

- الليلة القمرية: فترة الظلام والبرد الشديد على سطح القمر

- الحمولات: الأجهزة والمعدات التي تحملها المركبة الفضائية

– APXS (مطياف الأشعة السينية لجسيمات ألفا): أداة علمية تستخدم لتحليل التركيب العنصري للصخور والتربة

- LIBS (التحليل الطيفي للانهيار المستحث بالليزر): تقنية تستخدم الليزر لتحليل التركيب العنصري للمواد