مستقبل استكشاف الفضاء: البعثات القمرية والاستثمارات العالمية

أصدرت شركة Euroconsult أحدث تقرير لها بعنوان "آفاق استكشاف الفضاء"، والذي يسلط الضوء على أهمية استكشاف القمر كحافز لقطاع استكشاف الفضاء المزدهر. يكشف تقرير السوق أن الاستثمارات الحكومية العالمية في استكشاف الفضاء قد وصلت إلى مبلغ مثير للإعجاب قدره 26 مليار دولار في عام 2023، مع إمكانية النمو إلى ما يقرب من 33 مليار دولار بحلول عام 2032. ويؤكد مسار النمو المتسارع هذا الدور المحوري الذي يلعبه استكشاف القمر في تشكيل مستقبل الفضاء. استكشاف الفضاء.

ويتوقع التقرير أن يستمر توسع السوق في تغذية الاستثمار العالمي، مع توقع معدل نمو سنوي مركب ملحوظ يبلغ 5% على مدى 10 سنوات لاستكشاف القمر. على مدى العقد المقبل، من المتوقع أن يصل تمويل البعثات القمرية إلى ما يقرب من 17 مليار دولار بحلول عام 2032. وسوف تدعم هذه الاستثمارات في المقام الأول مهام رحلات الفضاء البشرية القادمة، والتي تتطلب استثمارات كبيرة في النقل والبنية التحتية المدارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات في البعثات القمرية الآلية ستمهد الطريق لوجود بشري مستدام على القمر.

هناك تيار استثماري مهم آخر في استكشاف الفضاء وهو رحلات الفضاء البشرية في مدار أرضي منخفض (LEO). وعلى الرغم من انخفاض التمويل في السنوات الأخيرة بعد الانتهاء من البرامج الحكومية الكبرى وبرامج القطاعين العام والخاص، إلا أن دورة استثمارية جديدة تلوح في الأفق. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2030، ستبلغ الاستثمارات في المدار الأرضي المنخفض ذروتها عند 7 مليارات دولار، مما يدعم السنوات الأخيرة من التشغيل وإيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية (ISS). وستسهل هذه الاستثمارات أيضًا الانتقال السلس لعمليات ما بعد محطة الفضاء الدولية في المدار الأرضي المنخفض إلى القطاع الخاص.

تؤكد ناتاليا لاريا، مديرة Euroconsult USA، أن مستقبل استكشاف الفضاء يتميز بالتعاون والمنافسة. إن إنشاء وجود قمري مستدام هو التركيز العالمي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وجود بشري مستمر في المدار الأرضي المنخفض. وتهدف هذه المهام والاستثمارات الطموحة إلى تشكيل مستقبل استكشاف الفضاء، ودفع حدود المعرفة البشرية والاستكشاف.

المصادر: تقرير "آفاق استكشاف الفضاء" الصادر عن يوروكونسلت