يتوقع عشاق علم الفلك حدوث خسوف جزئي للقمر في أكتوبر 2023

ينتظر عشاق السماء في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر الخسوف الجزئي للقمر المقرر حدوثه في 28 أكتوبر 2023. بعد خسوف القمر شبه الظلي في وقت سابق من العام، يعد هذا الحدث السماوي بأسر وإبهار المراقبين. لقد فتن خسوف القمر البشر لعدة قرون، وما زال يحمل أهمية روحية في مختلف الثقافات.

يراقب علماء الفلك والعلماء أيضًا خسوف القمر عن كثب للحصول على نظرة ثاقبة لنظام الأرض والقمر وفهم التفاعل بين سطح القمر والغلاف الجوي للأرض. تقدم هذه الأحداث عرضًا سماويًا فريدًا ومذهلًا يترقبه مراقبو النجوم وعشاق علم الفلك بفارغ الصبر.

سيبدأ خسوف القمر لشهر أكتوبر 2023 عند الساعة 11:31 مساءً في نيودلهي وينتهي عند الساعة 3:36 صباحًا يوم 29 أكتوبر. خلال هذا الوقت، سيحدث خسوف جزئي للقمر أثناء تحرك القمر عبر ظل الأرض. وسيكون الخسوف مرئيا من مناطق مختلفة، بما في ذلك آسيا وروسيا وأفريقيا والأمريكتين وأوروبا والقارة القطبية الجنوبية وأوقيانوسيا.

وفي نيودلهي، يستطيع المراقبون مشاهدة الكسوف في السماء الجنوبية الغربية. في أقصى حد له، سيتم وضع القمر 62 درجة فوق الأفق. وفي الهند، من المتوقع أن يحدث الخسوف الأقصى عند الساعة 1:45 صباحًا، حيث سيكون حوالي 12٪ من سطح القمر مغمورًا في الظل.

لتجربة سحر الخسوف الجزئي للقمر، يحتاج عشاق علم الفلك ببساطة إلى الخروج والتحديق في السماء. وسيكونون قادرين على ملاحظة التغيرات التدريجية في مظهر القمر وألوانه طوال فترة الخسوف.

يعد خسوف القمر الجزئي في أكتوبر 2023 بأن يكون حدثًا مذهلاً حقًا، مما يوفر فرصة فريدة للاستمتاع بعجائب عالمنا. سواء كنت مراقبًا متمرسًا أو من عشاق السماء، فلا تفوت فرصة مشاهدة هذا العرض السماوي الساحر.

مصادر:

– “خسوف القمر أكتوبر 2023: التاريخ والوقت”

- "خسوف القمر أكتوبر 2023: أين وكيف تشاهده"