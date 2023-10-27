هل أنت مستعد لعرض رائع للعظمة السماوية؟ استعدوا لخسوف جزئي للقمر، يُعرف باسم شاندرا جراهان، سيزين السماء يوم السبت 28 أكتوبر، ويستمر حتى الأحد 29 أكتوبر. تحدث هذه الظاهرة غير العادية عندما تضع الأرض نفسها بين الشمس المشرقة والقمر الساحر، ملقيةً بظلالها على الشمس. الظل على سطح القمر، مما يخلق مشهدًا مذهلاً يأسر مراقبي السماء في جميع أنحاء العالم.

تصور هذا: الأرض ككرة ممتدة، والشمس تشع بتألق، والقمر كجرم متألق. عندما تنزلق الأرض في المسار القمري، يلامس ظلها القمر بلطف، مما يؤدي إلى إخفاء تألقه تدريجيًا، مما يؤدي إلى اختفاء أثيري أو تحول ساحر للألوان.

هناك نوعان من خسوف القمر يبهران المراقبين:

1. خسوف القمر الكلي: خلال خسوف القمر الكلي، تحتضن الأرض القمر بالكامل، وتغمره بظلام مذهل. غالبًا ما يمنح هذا اللقاء الاستثنائي سطح القمر لونًا محمرًا أو نحاسيًا. عندما ينكسر ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، تتشتت الأطوال الموجية الأقصر، وتمر الألوان الحمراء الأطول بلطف، لتحتضن القمر بلونه الجذاب. أصبح هذا المظهر الساحر معروفًا باسم "قمر الدم".

2. خسوف القمر الجزئي: في خسوف القمر الجزئي، يستسلم جزء فقط من القمر لظل الأرض. قد يشبه قضمة مأخوذة من الكرة السماوية أو يكشف عن جزء مظلم آسر، مما يضيف غموضًا إلى العرض القمري.

وبالتعمق في التفاصيل، سيبدأ الخسوف الجزئي للقمر لعام 2023 يوم السبت 28 أكتوبر، ويمتد حتى الساعات الأولى من يوم الأحد 29 أكتوبر. وفي الهند، من المتوقع أن يبدأ الخسوف في حوالي الساعة 11:31 مساءً يوم السبت وسبتمبر. تستمر لمدة ساعة و 1 دقيقة مذهلة، من 19:1 صباحًا إلى 05:2 صباحًا يوم الأحد. خلال ذروته حوالي الساعة 24:1 صباحًا، سيختبر القمر الجزء الأكثر عمقًا وظلالًا من ظل الأرض، المعروف باسم الظل، والذي يحجب بشكل فني جزءًا من سطحه الآسر.

روعة هذا الحدث السماوي لن تزين الهند فحسب، بل ستزين أيضًا مناطق مختلفة عبر نصف الكرة الشرقي، بما في ذلك أفريقيا وأوروبا وآسيا وأجزاء معينة من أستراليا. على الرغم من أن المتفرجين من الأمريكتين قد يفوتون هذا الحدث الآسر، إلا أن أجزاء من البرازيل ستتاح لها الفرصة لمشاهدة السحر مع ظهور القمر برشاقة في الأفق.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو خسوف القمر؟

ج: يحدث خسوف القمر عندما تصطف الأرض بين الشمس والقمر، وتلقي بظلها على سطح القمر.

س: كيف يحدث خسوف القمر الكلي؟

ج: أثناء الخسوف الكلي للقمر، تغطي الأرض القمر بالكامل، مما يسبب مظهره المحمر أو النحاسي بسبب مرور ضوء الشمس المفلتر عبر الغلاف الجوي للأرض.

س: ما هو خسوف القمر الجزئي؟

ج: في خسوف القمر الجزئي، يغطى جزء فقط من القمر بظل الأرض، مما يؤدي إلى مظهر رائع يشبه العض أو جزء مظلم.

س: متى سيحدث خسوف القمر الجزئي عام 2023؟

ج: سيحدث الخسوف الجزئي للقمر يوم السبت 28 أكتوبر ويستمر حتى الأحد 29 أكتوبر.

س: هل سيكون خسوف القمر مرئيا في الهند؟

ج: نعم، سيكون خسوف القمر مرئيا في جميع أنحاء الهند، وكذلك مناطق النصف الشرقي من الكرة الأرضية مثل أفريقيا وأوروبا وآسيا وبعض مناطق أستراليا.

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