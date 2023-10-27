خسوف القمر القادم 2023 في الهند: محاذاة سماوية

من المقرر أن يأسر حدث سماوي رائع عشاق السماء في الهند في العام المقبل. في 28 أكتوبر 2023، سيزين سماء الليل خسوف القمر، المعروف أيضًا باسم شاندرا جراهان. أثناء خسوف القمر، تقع الأرض بين الشمس والقمر، مما يؤدي إلى محاذاة الأجرام السماوية الثلاثة. يمكن أن يؤدي هذا المحاذاة إلى نوعين من الخسوف: خسوف كلي للقمر وخسوف جزئي للقمر.

أثناء الخسوف الكلي للقمر، ينغمس القمر بأكمله في الظل المظلي للأرض. ومن ناحية أخرى، يحدث خسوف القمر الجزئي عندما يقع جزء فقط من القمر تحت ظل الأرض. يُصنف خسوف القمر القادم في الهند على أنه خسوف جزئي للقمر.

ولأولئك الذين يتوقون لمشاهدة هذا المشهد السماوي، إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول خسوف القمر في عام 2023.

التوقيت والرؤية

ومن المقرر أن يبدأ الخسوف الجزئي للقمر يوم السبت 28 أكتوبر ويمتد حتى الأحد 29 أكتوبر. وسيكون الخسوف مرئيا من كافة أنحاء الهند حوالي منتصف الليل. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح أيضًا الفرصة للمناطق عبر غرب المحيط الهادئ وأستراليا وآسيا وأوروبا وأفريقيا وشرق أمريكا الجنوبية وشمال شرق أمريكا الشمالية والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي وجنوب المحيط الهادئ لمراقبة هذا الحدث الساحر.

وفي الهند، سيبدأ الكسوف في حوالي الساعة 11:31 مساءً ويصل إلى ذروته بين الساعة 1:05 صباحًا و2:24 صباحًا يوم الأحد 29 أكتوبر.

كيفية مشاهدة خسوف القمر

على عكس كسوف الشمس، يمكن رؤية خسوف القمر بأمان بالعين المجردة. ومع ذلك، فإن استخدام المنظار أو التلسكوب يمكن أن يعزز التجربة ويكشف عن تفاصيل أكثر تعقيدًا، مثل لون القمر المحمر.

ولضمان أفضل مشاهدة، ينصح الخبراء بإيجاد مكان مظلم بعيدًا عن تأثير الأضواء الساطعة. سيسمح لك هذا بتقدير الحدث السماوي بشكل كامل والتعجب من جمال القمر عند دخوله الظل المظلي للأرض.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو خسوف القمر؟

ج: يحدث خسوف القمر أثناء اكتمال القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، مما يؤدي إلى محاذاة الأجرام السماوية الثلاثة.

س: متى سيحدث خسوف القمر 2023 في الهند؟

ج: سيحدث خسوف القمر في عام 2023 في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر في الهند.

س: كيف يمكنني مشاهدة خسوف القمر؟

ج: يمكن رؤية خسوف القمر بأمان بالعين المجردة. ويُنصح بإيجاد مكان مظلم بعيدًا عن الأضواء الساطعة للحصول على أفضل تجربة مشاهدة. استخدام المنظار أو التلسكوب يمكن أن يعزز التجربة.