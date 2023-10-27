عنوان جديد: ما يمكن توقعه من خسوف القمر الجزئي القادم في أكتوبر 2023

يمكن لعشاق الأجرام السماوية حول العالم توقع مشهد ساحر هذا الشهر مع اقتراب الكسوف الثاني لشهر أكتوبر. سيشهد يوم الجمعة 28 أكتوبر خسوف جزئي للقمر للمراقبين في مختلف أنحاء العالم.

أثناء خسوف القمر، تصطف الأرض بين الشمس والقمر، وتلقي بظلالها على سطح القمر. في حين أن خسوف القمر يحدث عادة أثناء اكتمال القمر، إلا أنه لا يحدث أثناء كل اكتمال القمر.

وفقًا للخبراء في موقع Space.com، سيبدأ الخسوف القمري الأخير لعام 2023 في الساعة 2:01 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1801 بتوقيت جرينتش) يوم 28 أكتوبر. وستكون هذه الظاهرة السماوية قابلة للملاحظة من جميع أنحاء الهند، خاصة عند منتصف الليل تقريبًا.

ومن المتوقع أن تستمر مدة الخسوف حوالي ساعة و19 دقيقة. إلا أن الخسوف الجزئي للقمر لن يقتصر على منطقة معينة. وستكون أجزاء من أوروبا وآسيا وأستراليا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والقطب الشمالي وحتى القارة القطبية الجنوبية قادرة على مشاهدة مراحل مختلفة من الكسوف.

يعد هذا الحدث الفريد بإبهار وإبهار المراقبين في جميع أنحاء العالم، مما يوفر تجربة مشتركة لعشاق الأجرام السماوية في جميع أنحاء العالم.

سواء كنت في أوروبا أو آسيا أو أستراليا أو أي جزء آخر من العالم، يمكنك أن تتوقع بفارغ الصبر رؤية قريبة للقمر أثناء الخسوف الجزئي للقمر.

أسئلة وأجوبة

س: متى سيحدث خسوف القمر الجزئي؟

ج: من المقرر أن يحدث الخسوف الجزئي للقمر يوم الجمعة 28 أكتوبر 2023.

س: في أي وقت سيبدأ الخسوف؟

ج: سيبدأ الخسوف الساعة 2:01 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1801 بتوقيت جرينتش).

س: أين يمكن رؤية الخسوف؟

ج: سيكون الكسوف مرئيًا من أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية.

س: كم سيستمر الخسوف؟

ج: من المتوقع أن يستمر الخسوف الجزئي للقمر لمدة ساعة و19 دقيقة تقريبًا.