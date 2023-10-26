عنوان جديد: استكشاف أسرار خسوف القمر في عام 2023

لطالما أذهل خسوف القمر الناس من جميع الأعمار، مما أثار شعورًا بالدهشة والرهبة. في عام 2023، سيحدث حدث سماوي يعرف باسم شاندرا جراهان أو خسوف القمر، وسيجذب انتباه عشاق علم الفلك في جميع أنحاء العالم. أثناء خسوف القمر، تمر الأرض بين الشمس والقمر، وتلقي بظلها على سطح القمر. لا يمكن أن تحدث هذه الظاهرة إلا أثناء اكتمال القمر، عندما تكون الشمس والأرض والقمر في خط مستقيم.

شاندرا جراهان 2023: خسوف القمر والتاريخ والوقت

من المقرر أن يبدأ الخسوف الجزئي للقمر يوم السبت 28 أكتوبر، ويستمر حتى الساعات الأولى من يوم الأحد 29 أكتوبر. ومع وقوع القمر في ظل ظل الأرض في 28 أكتوبر، سيدخل لاحقًا المنطقة الأكثر قتامة المعروفة باسم الظل.

توقيت شاندرا جراهان 2023: هل يمكن رؤية خسوف القمر في الهند؟

نعم، سيكون هذا الخسوف القمري مرئيا في الهند وفي جميع أنحاء القارة الآسيوية. ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، توفر الهند فرصا ممتازة لمشاهدة هذا الحدث السماوي.

شاندرا جراهان 2023: أين سيكون خسوف القمر مرئيًا؟

وبصرف النظر عن الهند، سيكون خسوف القمر مرئيا أيضا في جميع أنحاء نصف الكرة الشرقي، بما في ذلك مناطق أفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا. إلا أن المراقبين في الولايات المتحدة الأمريكية لن تتاح لهم الفرصة لمشاهدة هذا المشهد. وقد تشهد بعض مناطق البرازيل في أمريكا الجنوبية الكسوف أثناء طلوع القمر.

خسوف القمر 2023: شاندرا جراهان 2023 بتوقيت سوتاك كال

ستبدأ فترة السوتاك، التي تستمر حوالي 9 ساعات، في الساعة 04:06 مساءً يوم السبت 28 أكتوبر، وتنتهي الساعة 02:22 صباحًا يوم الأحد 29 أكتوبر.

شاندرا جراهان 2023، خسوف القمر: شاراد بورنيما تيثي، التاريخ والوقت

ستبدأ بورنيما تيثي، التي ترمز إلى اكتمال القمر، في الساعة 04:15 صباحًا يوم السبت 28 أكتوبر، وتنتهي الساعة 01:52 صباحًا يوم الأحد 29 أكتوبر.

ما هو خسوف القمر؟

خسوف القمر هو حدث سماوي شائع يمكن ملاحظته من أجزاء مختلفة من الأرض. وهي تتكون من مرحلتين رئيسيتين: الكسوف شبه الظلي والكسوف المظلي. الكسوف شبه الظلي هو المرحلة الأولية عندما يدخل القمر في الظل شبه الظلي للأرض، مما يسبب تأثيرًا خافتًا خافتًا. الكسوف المظلي هو المرحلة الأكثر دراماتيكية، حيث يدخل القمر في الظل المظلي للأرض. ومع تقدمه في الظل، قد يصبح القمر داكنًا ويتخذ ألوانًا من اللون الأحمر أو البرتقالي أو البني - وهي ظاهرة يشار إليها غالبًا باسم "القمر الدموي". هذا اللون المذهل هو نتيجة لتشتت ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، مما يسمح فقط لأطوال موجية أطول من الضوء بالوصول إلى القمر وإضاءته.

خسوف القمر 2023: هل من الآمن رؤية تشاندرا جراهان؟

على عكس كسوف الشمس الذي يتطلب حماية خاصة للعين، فإن خسوف القمر آمن للعين المجردة. يمكن للمنظار أو التلسكوب أن يعزز التجربة من خلال توفير رؤية أقرب. ومن الجدير بالذكر أن مظهر ومدة خسوف القمر قد يختلف من حدث إلى آخر، اعتمادًا على موقع القمر في مداره واتجاه الأرض.