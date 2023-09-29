انتهاء مهمة Chandrayaan-3 القمرية، وتضاءل الآمال في الإحياء

من المحتمل أن تكون مهمة Chandrayaan-3 الهندية، التي هبطت على القطب الجنوبي للقمر، قد فقدت الاتصال بسبب درجات الحرارة الشديدة ليلا على سطح القمر. توفر المقارنات مع مهمة تشانغ آه 4 الصينية بصيص أمل في إعادة التنشيط، لكن فرص إحيائها تتضاءل.

أصبحت Chandrayaan-3 بنجاح أول مركبة فضائية تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة حساسة تحتوي على كميات هائلة من المياه المجمدة. يعد هذا المورد الثمين مهمًا للمهام المستقبلية والقواعد القمرية المحتملة. وحققت المهمة أيضًا هبوطًا ناجحًا لمركبة جوالة ومركبة هبوط بعد تحطم مهمة Chandrayaan-2 السابقة.

وبدأت جهود التواصل مع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة مع بدء اليوم القمري، لكن لم تكن هناك استجابة حتى الآن. قد تكون كلتا المركبتين الفضائيتين محصورتين بشكل دائم على بعد حوالي 600 كيلومتر من القطب الجنوبي للقمر.

أعطى تصميم Chandrayaan-3 الأمل في عودة المركبة الفضائية إلى الحياة مع ظهور ضوء الشمس مرة أخرى. ومع ذلك، فإن درجات الحرارة القصوى في الليل القمري، والتي يمكن أن تصل إلى -250 درجة مئوية (-418 درجة فهرنهايت)، تشكل تحديات أمام مركبة الهبوط والمركبة الجوالة. كانت البطارية الصغيرة للمركبة الجوالة مشحونة بالكامل، وكانت كلتا المركبتين مبرمجتين مسبقًا لإعادة التنشيط عند توفر ما يكفي من توليد الطاقة الشمسية.

ومع ذلك، أعرب رئيس ISRO، كيران كومار، عن شكوكه حول جدوى المهمة، حيث أن العديد من المكونات ربما لم تنجو من درجات حرارة القمر القاسية. يعد جهاز الإرسال الخاص بمركبة الهبوط أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح، حيث يحتاج إلى إنشاء اتصال مع ISRO. وحتى لو كانت الأنظمة الأخرى لا تزال تعمل، فإن غياب جهاز إرسال عامل سيجعلها غير ذات صلة.

وفي حين أن هناك أملاً ضعيفاً في مهمة Chang’e 4 الصينية، إلا أن فرص إحياء Chandrayaan-3 تتضاءل بسرعة. إذا انتهت المهمة بالفعل، فإنها لا تزال تمثل نجاحًا كبيرًا لـ ISRO، حيث هبطت على منطقة القطب الجنوبي للقمر.

المصدر: الكون اليوم