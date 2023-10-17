يمكن استخدام الغبار القمري لبناء الطرق ومنصات الهبوط على القمر

أجرى العلماء تجارب على الأرض لاستكشاف إمكانية استخدام الغبار القمري في بناء الطرق ومنصات الهبوط على القمر. يتكون الغبار القمري في المقام الأول من مسحوق الصخور البركانية الناعمة، وعلى الرغم من مظهر القمر الأبيض، إلا أن تربته في الواقع رمادية داكنة. ويؤدي عدم وجود عمليات تآكل على القمر إلى ظهور جزيئات حادة الحواف في الغبار القمري، مما يشكل خطرا على استكشاف الفضاء.

بالإضافة إلى ذلك، يحمل الغبار القمري شحنة كهربائية، مما يجعله لاصقًا ولزجًا. يمكن أن تسبب هذه اللزوجة ضررًا لمركبات الهبوط على سطح القمر، وبدلات الفضاء، وحتى مشاكل صحية محتملة في حالة استنشاقها. وللتخفيف من الأضرار الناجمة عن غبار القمر، تم اقتراح فكرة بناء الطرق على سطح القمر باستخدام الموارد المتاحة.

في دراسة حديثة، قام العلماء بتجربة بديل للتربة القمرية يسمى EAC-1A لمعرفة ما إذا كان ضوء الشمس المركز يمكن أن يذيب الغبار القمري ويحوله إلى ألواح صخرية صلبة. لقد قاموا بمحاكاة ضوء الشمس المركز باستخدام أشعة الليزر ذات القوة والأحجام المختلفة، ونجحوا في إنتاج بلاطات مثلثة مجوفة المركز. ويمكن تشابك هذه البلاطات لإنشاء أسطح صلبة لبناء الطرق ومنصات الهبوط على القمر.

وكانت الأبحاث السابقة قد اقترحت استخدام ضوء الشمس المكثف أو أشعة الليزر لدمج التربة القمرية، لكن هذه الدراسة أظهرت إنتاج كتل أكبر واستخدام أشعة ليزر قوية. لتوليد شعاع قوي على القمر، ستكون هناك حاجة إلى عدسة يبلغ قطرها حوالي 5.7 قدم.

ستقوم التجارب المستقبلية بتقييم مرونة هذه البلاطات في مواجهة الصواريخ لتحديد مدى ملاءمتها لمنصات الهبوط. يمكن للباحثين أيضًا إجراء اختبارات في ظل ظروف قمرية محاكاة، بما في ذلك تلك التي لا تحتوي على غلاف جوي وذات جاذبية منخفضة، للتحقق من جدوى هذه التكنولوجيا قبل تنفيذها على القمر.

في الختام، فإن استخدام الغبار القمري لبناء الطرق ومنصات الهبوط على القمر لديه القدرة على تقليل التكاليف وجعل استكشاف الفضاء أكثر استدامة. إن الإنشاء الناجح للألواح الصخرية الصلبة باستخدام ضوء الشمس المركز في هذه الدراسة يوفر حلاً واعدًا لبناء القمر.

مصادر:

– موقع الفضاء.كوم