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إمكانات الكبريت في استكشاف القمر واستخدام الموارد

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 13، 2023
إمكانات الكبريت في استكشاف القمر واستخدام الموارد

حققت مهمة Chandrayaan-3 الهندية اكتشافات مهمة منذ هبوطها الناعم على القمر. ومن بين هذه النتائج وجود الكبريت، الأمر الذي أثار اهتمام العلماء بتطبيقاته المحتملة في استكشاف القمر والاستيطان فيه.

في السابق، كان يعتقد أن الكبريت نادر على القمر. ومع ذلك، فإن الاكتشاف الأخير لرواسب الكبريت يتحدى هذا الافتراض. تحتوي المناطق الداكنة على سطح القمر، والتي تتكون من الصخور البركانية، على تركيزات أعلى من الكبريت مقارنة بمادة "المرتفعات" البيضاء.

يتسبب النشاط البركاني في ذوبان الصخور الغنية بالكبريت الموجودة تحت سطح القمر، ثم تبرد الصهارة لاحقًا لتشكل المناطق المظلمة. خلال هذه العملية، يتسرب بعض الكبريت إلى الغلاف الجوي الرقيق للقمر ويشق طريقه في النهاية إلى القطبين القمريين.

تؤدي درجات الحرارة المنخفضة بشكل لا يصدق عند القطبين القمريين، والتي تنخفض إلى -230 درجة مئوية بسبب عدم وجود ضوء الشمس المباشر المستمر، إلى تصلب الكبريت على السطح. اكتشفت أدوات Chandrayaan-3 وجود الكبريت بالقرب من موقع الهبوط، مما يشير إلى أن مستويات الكبريت في هذه المنطقة قد تكون أعلى منها في الصخور البركانية بالقرب من خط الاستواء القمري.

ويقترح العلماء أيضًا أن الانفجارات البركانية القديمة في المنطقة قد تكون ساهمت في تركيزات الكبريت. ربما تكون النيازك التي تحمل الكبريت قد نقلت كميات كبيرة من العنصر أثناء الاصطدامات السابقة مع القمر.

إن اكتشاف الكبريت يحمل وعدًا كبيرًا لمختلف التطبيقات القمرية. ويمكن استخدامه لإنشاء خرسانة بدون ماء لبناء القواعد القمرية وإنتاج الخلايا الشمسية والبطاريات والأسمدة القائمة على الكبريت للعمليات الزراعية المحتملة. وهذا الاستخدام للموارد المحلية من شأنه أن يخفف من التحديات والنفقات المرتبطة بنقل المواد من الأرض إلى القمر.

يمكن أن يسمح توفر الكبريت أيضًا بإعادة توجيه موارد المياه المحدودة المنقولة إلى القمر للأغراض الأساسية مثل إنتاج مياه الشرب والأكسجين القابل للتنفس ووقود الصواريخ.

البيانات التي تم جمعها بواسطة Chandrayaan-3 لا تقدر بثمن وستساهم في المهام القمرية المستقبلية. إن الاكتشافات الرائدة التي حققتها البعثة ستفيد المجتمع السائد عندما يشرعون في نهاية المطاف في استكشاف القمر، وتستحق منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) الثناء على هذه النتائج الرائعة.

مصادر:

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By مامفو بريشيا

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