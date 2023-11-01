منظور جديد لمهمة لوسي التابعة لناسا: استخدام بيانات الأشعة تحت الحمراء لاستكشاف الكويكبات

وصلت مهمة لوسي التابعة لناسا إلى مرحلة هامة اليوم مع أول لقاء لها بكويكب أثناء رحلة المركبة الفضائية نحو مدار كوكب المشتري. سيكون هذا اللقاء بمثابة اختبار لأنظمة وإجراءات المهمة. ومع ذلك، قبل الوصول إلى وجهته، استخدم الباحثون بيانات الأشعة تحت الحمراء من مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع المجال (WISE) التابع لناسا لتحسين فهمنا لحجم الكويكب وانعكاس سطحه.

يعد حزام الكويكبات الرئيسي، الواقع بين المريخ والمشتري، موطنًا للعديد من الكويكبات، بما في ذلك الكويكب الذي من المقرر أن تمر به لوسي. توفر دراسة هذه الكويكبات رؤى لا تقدر بثمن حول تكوين وتطور نظامنا الشمسي. وباستخدام بيانات عمرها 13 عامًا من WISE، تمكن العلماء من حساب التقديرات المحدثة لحجم الكويكب وبياضه. يشير البيدو إلى قياس انعكاسية الأجرام السماوية.

توضح هذه الدراسة الجديدة، التي نُشرت في مجلة Astrophysical Journal Letters، قيمة الملاحظات المصادفة. في عام 2010، قام WISE بمسح الكويكب عن غير قصد خلال مهمته الرئيسية، على الرغم من أن هدفه الأساسي كان رسم خريطة للسماء بأكملها في ضوء الأشعة تحت الحمراء. على الرغم من أن إشارة الكويكب كانت في البداية ضعيفة للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها، فقد استخدم الباحثون خوارزميات متطورة لتكديس التعريضات المتعددة والكشف عن إشارة الأشعة تحت الحمراء الخافتة للكويكب.

ولم يقتصر تحليل ملاحظات WISE على تحسين حجم الكويكب، الذي يقدر قطره بحوالي نصف ميل، ولكنه سلط الضوء أيضًا على بياضه، مما يشير إلى أنه ينتمي إلى الفئة الحجرية (النوع S). وتساهم هذه النتائج في فهمنا للأجسام القريبة من الأرض وخصائصها.

تهدف مهمة لوسي التابعة لناسا إلى استكشاف كويكبات طروادة، وهي مجموعة من الأجسام الصغيرة التي تدور حول كوكب المشتري. يعد هذا اللقاء مع الكويكب أثناء رحلته بمثابة تدريب عملي للمهمة، مما يساعد العلماء على تحسين أساليبهم لدراسة هذه البقايا القديمة من النظام الشمسي المبكر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو البياض؟

ج: يشير البياض إلى قياس انعكاسية الجسم. وفي هذه الحالة، يساعد في تحديد سطوع سطح الكويكب.

س: ما هو حزام الكويكبات الرئيسي؟

ج: حزام الكويكبات الرئيسي هو منطقة تقع بين مداري المريخ والمشتري وتحتوي على عدد كبير من الكويكبات.

س: ما هي كويكبات طروادة؟

ج: كويكبات طروادة هي مجموعة من الأجرام السماوية الصغيرة التي تشترك في مدار كوكب المشتري ويُعتقد أنها بقايا من النظام الشمسي المبكر.

المصدر: ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا