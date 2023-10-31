فهم العلاقة بين مستويات الأكسجين وتطور الكائنات متعددة الخلايا

سلط بحث جديد الضوء على دور مستويات الأكسجين في التطور السريع للكائنات متعددة الخلايا. وخلافا للاعتقادات السابقة، يبدو أن زيادة مستويات الأكسجين لم تؤدي إلى وصول كائنات بحرية أكثر تعقيدا. وبدلاً من ذلك، اكتشف العلماء أن غياب نسبة عالية من الأكسجين ربما كان عاملاً حاسماً في تطور أشكال الحياة متعددة الخلايا.

الأكسجين عنصر أساسي لبقاء معظم الكائنات الحية على كوكبنا. وهو غاز عديم اللون والرائحة والطعم، مما يجعله العنصر الأكثر وفرة من حيث الكتلة في القشرة الأرضية. ومن المثير للاهتمام، أنه على الرغم من أهميته اليوم - إذ يشكل حوالي 21% من الغلاف الجوي للأرض - إلا أن الأكسجين كان غائبًا إلى حد كبير عن الغلاف الجوي خلال المليار سنة الأولى من وجود كوكبنا.

وفقا لدراسة أجراها باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2016، بدأت مستويات الأكسجين في الزيادة خلال حدث الأوكسجين العظيم منذ حوالي 2.33 مليار سنة. تميز هذا الحدث بوجود البكتيريا الزرقاء في المحيطات التي تنتج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الدافع المباشر لظهور الكائنات متعددة الخلايا.

حدث ظهور مجموعة متنوعة من الكائنات متعددة الخلايا في محيطات الأرض في وقت لاحق خلال "انفجار أفالون" في عصر ما قبل الكمبري منذ حوالي 575 مليون سنة. وشهد هذا الانفجار تحولا كبيرا من الحياة المحيطية التي تهيمن عليها الكائنات وحيدة الخلية إلى مجموعة واسعة من الكائنات المعقدة متعددة الخلايا.

تشير نتائج البحث الجديد إلى أن نقص مستويات الأكسجين العالية خلال المراحل الأولى من تاريخ الأرض هو الذي سمح بتطور أشكال الحياة متعددة الخلايا. وهذا يضيف إلى فهمنا للتفاعل المعقد بين مستويات الأكسجين وتطور الحياة على كوكبنا.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما أهمية الأكسجين للكائنات الحية؟

ج: الأكسجين أمر حيوي للكائنات الحية لأنه يستخدم في التنفس الخلوي لتوليد الطاقة. إنه يلعب دورًا حاسمًا في بقاء معظم الكائنات الحية وعملها.

س: كيف زادت نسبة الأكسجين على الأرض؟

ج: ارتفعت مستويات الأكسجين على الأرض بسبب حدث الأوكسجين العظيم، الذي حدث منذ حوالي 2.33 مليار سنة. بدأت البكتيريا الزرقاء الموجودة في المحيطات في إنتاج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي.

س: هل أدت زيادة مستويات الأكسجين إلى تطور الكائنات متعددة الخلايا؟

ج: لا، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن زيادة مستويات الأكسجين لم تكن الدافع الرئيسي لتطور الكائنات متعددة الخلايا. بدلًا من ذلك، ربما يكون غياب مستويات الأكسجين العالية خلال المراحل الأولى من تاريخ الأرض قد سهّل تطور أشكال الحياة متعددة الخلايا.

س: متى ظهرت الكائنات متعددة الخلايا؟

ج: ظهرت الكائنات متعددة الخلايا خلال "انفجار أفالون" في عصر ما قبل الكمبري منذ حوالي 575 مليون سنة. كانت هذه الفترة بمثابة تحول كبير من الكائنات وحيدة الخلية في الغالب إلى مجموعة متنوعة من الكائنات المعقدة متعددة الخلايا.