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نظام جديد منخفض التكلفة يجعل الطباعة النانوية ثلاثية الأبعاد أكثر سهولة في الوصول إليها

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 13، 2023
نظام جديد منخفض التكلفة يجعل الطباعة النانوية ثلاثية الأبعاد أكثر سهولة في الوصول إليها

طور باحثون في جامعة تشجيانغ في الصين نظامًا منخفض التكلفة يبسط الطباعة النانوية ثلاثية الأبعاد، مما يجعلها في متناول العلماء وربما يفتحها أمام المجتمع الأوسع. يستخدم النظام صمامًا ثنائيًا ليزريًا متكاملًا ومقترنًا بالألياف بدلاً من ليزر الفيمتو ثانية النبضي الباهظ الثمن، مما يقلل من التعقيد والتكلفة مع الاستمرار في تحقيق الدقة النانوية.

تقليديًا، تتطلب كائنات الطباعة ثلاثية الأبعاد على المقياس النانوي استخدام ليزر الفيمتو ثانية باهظ الثمن لتحقيق امتصاص دقيق للفوتون. ومع ذلك، فقد طور فريق جامعة تشجيانغ طريقة تسمى الامتصاص بخطوتين، والتي تستخدم مصدر ضوء واحد وبادئ ضوئي خاص لإنشاء البلمرة. يعمل هذا الأسلوب على تبسيط العملية وتسريعها، مما يجعلها أقل تكلفة وأسهل في التشغيل.

يحتوي النظام على مجموعة متنوعة من التطبيقات العلمية، بما في ذلك طباعة الهياكل الدقيقة أو النانوية لدراسة الخلايا البيولوجية وتصنيع أدلة موجية بصرية لأجهزة الواقع الافتراضي والمعزز. كما أن لديها القدرة على تمهيد الطريق لأجهزة الطباعة النانوية ثلاثية الأبعاد المكتبية منخفضة التكلفة.

أظهر الباحثون قدرات النظام من خلال طباعة شبكات خطية ثنائية الأبعاد وهياكل نانوية من الخشب ثلاثية الأبعاد بدقة عالية. كما تمكنوا من تصنيع أشياء بقوة ليزر أقل من 2 ميجاوات وبسرعة كتابة عالية.

تتمثل الخطوات التالية لهذه التقنية في تحسين سرعة الكتابة وجودتها مع الحفاظ على الدقة العالية. وهذا سيجعل النظام أكثر عملية لمجموعة واسعة من التطبيقات.

بشكل عام، يمثل هذا النظام منخفض التكلفة تقدمًا كبيرًا في الطباعة النانوية ثلاثية الأبعاد، مما يجعله في متناول العلماء وربما لأي شخص مهتم باستكشاف إمكانياته.

مصادر:
- المقال الأصلي: [المصدر]
- رسائل البصريات: [المصدر]

By فيكي ستافروبولو

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