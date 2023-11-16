مقال جديد: طلاب الجامعات الأيرلندية يستعدون لإطلاق القمر الصناعي التاريخي

يتصدر المشروع الرائد الذي يقوده فريق من طلاب الجامعات الأيرلندية عناوين الأخبار بينما تستعد أيرلندا لإطلاق أول قمر صناعي لها، EIRSAT-1. المشروع، الذي تدعمه وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، قيد التنفيذ منذ عدة سنوات، وهو دليل على الوجود المتنامي لأيرلندا في مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء.

بقيادة جاك رايلي، وهو طالب متفاني من كلوغيرهيد، يتكون الفريق من 40 طالبًا من جامعة كلية دبلن (UCD). لقد كان الطلاب يعملون بلا كلل تحت إشراف أكاديمية وكالة الفضاء الأوروبية "حلق بالقمر الصناعي الخاص بك !!" مبادرة” لتصميم وبناء واختبار القمر الصناعي. وقد أتاحت لهم هذه الفرصة الفريدة الحصول على تدريب قيم وإرشاد وخبرة عملية في جميع جوانب برنامج الأقمار الصناعية الاحترافي.

غادر EIRSAT-1، المعروف أيضًا باسم القمر الصناعي للبحوث التعليمية الأيرلندية 1، الشواطئ الأيرلندية مؤخرًا ومن المقرر إطلاقه في قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. كان المشروع بمثابة جهد تعاوني بين UCD C-Space، ومركز UCD لأبحاث الفضاء، وكلية UCD للفيزياء، وكلية UCD للهندسة الميكانيكية وهندسة المواد. وتتضمن مهمة القمر الصناعي عدة تجارب أبرزها تجربة المعالجة الحرارية التي تركز على المعالجة السطحية للمركبات الفضائية.

يمثل هذا الإنجاز الرائد علامة بارزة في صناعة الفضاء الأيرلندية. إنه يُظهر التزام الدولة بالابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي حيث تثبت نفسها كلاعب رئيسي في مجتمع الفضاء العالمي. علاوة على ذلك، يسلط المشروع الضوء على إمكانات الطلاب على المستوى الجامعي للمساهمة بشكل هادف في هذا المجال، مما يؤكد أهمية الاستثمار في البرامج التعليمية التي تعزز فرص التعلم العملي.

مع اقتراب موعد الإطلاق، يستعد جاك رايلي وزملاؤه أعضاء الفريق بفارغ الصبر لرحلتهم إلى كاليفورنيا. وبمجرد وصولهم إلى هناك، سيواصلون مشاركتهم في المشروع، حيث سيتولون أدوارًا في الإعداد للإطلاق والتحكم اللاحق في القمر الصناعي وتشغيله في الفضاء. يعد تفاني الفريق وشغفه لاستكشاف الفضاء بمثابة شهادة على المستقبل المشرق للمساهمات الأيرلندية في هذا المجال.

أسئلة وأجوبة:

س: ما اسم أول قمر صناعي في أيرلندا؟

ج: تم تسمية أول قمر صناعي في أيرلندا باسم EIRSAT-1، والمعروف أيضًا باسم القمر الصناعي للبحوث التربوية الأيرلندية 1.

س: كم عدد الطلاب العاملين في مشروع EIRSAT-1؟

ج: عمل فريق مكون من 40 طالباً من جامعة كلية دبلن (UCD) على مشروع EIRSAT-1.

س: ما هو الغرض من تجربة المعالجة الحرارية؟

ج: تهدف تجربة المعالجة الحرارية إلى تطوير تقنيات المعالجة السطحية للمركبات الفضائية.

س: أين سيتم إطلاق EIRSAT-1؟

ج: سيتم إطلاق EIRSAT-1 من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

س: من الذي صادق على مشروع EIRSAT-1؟

ج: الأستاذة المعتمدة للمشروع هي لورين هانلون.