عصر الفضاء يترك بصماته على الغلاف الجوي للأرض

كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم أن عصر الفضاء له تأثير على الغلاف الجوي للأرض. لقد وجد الباحثون كميات كبيرة من المعادن في الهباء الجوي في الغلاف الجوي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى العدد المتزايد من عمليات إطلاق وإرجاع المركبات الفضائية والأقمار الصناعية. يؤدي وجود المعدن إلى تغيير كيمياء الغلاف الجوي، مما قد يؤثر على طبقة الأوزون والمناخ.

اكتشف فريق البحث، بقيادة دان ميرفي من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أكثر من 20 عنصرًا بنسب تتطابق مع تلك المستخدمة في سبائك المركبات الفضائية. ولاحظوا أن كتلة بعض المعادن، مثل الليثيوم والألومنيوم والنحاس والرصاص، الناتجة عن عودة المركبة الفضائية تجاوزت بكثير تركيزات هذه المعادن الموجودة في الغبار الكوني الطبيعي. ومن المثير للصدمة أن ما يقرب من 10% من جزيئات حمض الكبريتيك الكبيرة، التي تساعد على حماية طبقة الأوزون وعزلها، تحتوي على الألومنيوم ومعادن المركبات الفضائية الأخرى.

ويقدر العلماء أنه بحلول عام 2030، قد يصل ما يصل إلى 50,000 ألف قمر صناعي آخر إلى المدار. وهذا يعني أنه في العقود القليلة المقبلة، يمكن أن يحتوي ما يصل إلى نصف جزيئات حمض الكبريتيك في الستراتوسفير على معادن نتيجة العودة إلى الغلاف الجوي. ولا تزال آثار ذلك على الغلاف الجوي وطبقة الأوزون والحياة على الأرض غير معروفة.

تعتبر دراسة طبقة الستراتوسفير أمرًا صعبًا، لأنها منطقة لا يعيش فيها البشر. فقط أعلى الرحلات الجوية تدخل هذه المنطقة لفترة قصيرة من الزمن. ومع ذلك، كجزء من برنامج العلوم المحمولة جواً التابع لناسا، يستخدم العلماء طائرات بحثية لجمع عينات من طبقة الستراتوسفير. يتم ربط الأدوات بمخروط الأنف للتأكد من أن الهواء الذي يتم أخذ عينات منه نقي وغير مزعج.

الستراتوسفير عبارة عن طبقة مستقرة وهادئة من الغلاف الجوي. كما أنها موطن لطبقة الأوزون، وهي عنصر حاسم لحماية الحياة على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. على مدى العقود القليلة الماضية، تعرضت طبقة الأوزون للتهديد، ولكن بُذلت جهود عالمية منسقة لإصلاحها وتجديدها.

يعد العدد المتزايد من عمليات الإطلاق والعودة إلى الفضاء مسؤولاً عن إدخال المزيد من المعادن إلى طبقة الستراتوسفير. مع إطلاق الصواريخ ونشر الأقمار الصناعية، فإنها تترك وراءها سلسلة من الجزيئات المعدنية التي لديها القدرة على التأثير على الغلاف الجوي بطرق لا يزال العلماء يحاولون فهمها.

وفي الختام، تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد النتائج الدقيقة لعصر الفضاء على الغلاف الجوي للأرض. وتشير النتائج إلى أن الوجود المتزايد للمعادن من المركبات الفضائية والأقمار الصناعية قد يكون له آثار على المناخ، وطبقة الأوزون، والقابلية العامة للسكن على كوكبنا.

مصادر:

– العنوان: عصر الفضاء يترك بصماته على الغلاف الجوي للأرض

– المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم