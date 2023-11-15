رواد الفضاء يفقدون حقيبة الأدوات أثناء السير في الفضاء: ماذا يحدث بعد ذلك؟

واجه اثنان من رواد فضاء ناسا مؤخرًا حادثًا مؤسفًا أثناء سيرهم في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية. أثناء إجراء الصيانة الروتينية، فقدت ياسمين مقبلي ولورال أوهارا عن طريق الخطأ حقيبة من الأدوات، والتي انجرفت بعيدًا في فراغ الفضاء. وعلى الرغم من هذه النكسة، إلا أنهم ما زالوا قادرين على تحقيق أحد أهدافهم الرئيسية أثناء السير في الفضاء.

وكشفت ناسا أن مراقبي الطيران لاحظوا حقيبة الأدوات المنجرفة من خلال الكاميرات الخارجية للمحطة. ولحسن الحظ، لم تكن الأدوات الموجودة في الحقيبة ضرورية لبقية عملية السير في الفضاء. وشاركت ميجان كريستيان، رائدة الفضاء الاحتياطية من وكالة الفضاء الأوروبية، لقطات للحظة التي طفت فيها حقيبة الأدوات بعيدًا، مشيرة إلى أن رائد الفضاء ساتوشي فوروكاوا شوهد آخر مرة، وهو يدور حول ارتفاع عالٍ فوق جبل فوجي.

ويشير مسار الحقيبة إلى عدم اصطدامها بمحطة الفضاء الدولية، مما يضمن سلامة المحطة وطاقمها. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يبقى في مداره لعدة أشهر قبل أن يهبط تدريجيا إلى الغلاف الجوي للأرض. بمجرد وصولها إلى الغلاف الجوي، فإن الطبيعة العاكسة للحقيبة قد تجعلها مرئية لراصدي السماء على الأرض.

وأكد جوناثان ماكدويل، عالم الفلك وعالم الفيزياء الفلكية في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، أنه تم الآن تعقب حقيبة الأدوات رسميًا كجسم مداري جديد. ومن المثير للاهتمام أن الأفراد المهتمين يمكنهم مراقبة موقعه في الوقت الفعلي من خلال موقع التتبع عبر الأقمار الصناعية N2YO.com.

هذه الحادثة ليست المرة الأولى التي تُفقد فيها حقيبة أدوات في الفضاء. وفي عام 2008، تعرضت رائدة الفضاء هيديماري ستيفانيشين بايبر لحادث مماثل عندما انفصلت حقيبة أدوات أصغر أثناء أعمال الصيانة على الألواح الشمسية في المحطة الفضائية.

على الرغم من أن فقدان حقيبة الأدوات قد يبدو أمرًا غير مهم في اتساع الفضاء، إلا أن وكالة ناسا تقدر أن قيمة الحقيبة ومحتوياتها تبلغ حوالي 100,000 ألف دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر العناصر المفقودة على الإطلاق أثناء السير في الفضاء.

لذلك، في حين أن رواد الفضاء ربما فقدوا حقيبة مهمة من الأدوات، فإن الحادث بمثابة تذكير بالطبيعة المعقدة وغير المتوقعة لاستكشاف الفضاء.