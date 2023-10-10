إعادة اكتشاف زيلانديا: رسم خريطة للقارة الغارقة القديمة

كشف علماء الجيولوجيا مؤخرًا عن خريطة رائدة لزيلانديا، وهي قارة مفقودة تقع تحت سطح المحيط. تم الاعتراف رسميًا بنيوزيلندا كقارة في عام 2017، والمعروفة أيضًا باسم Te Riu-a-Māui في لغة الماوري. وقد انفصلت هذه الكتلة الأرضية المغمورة عن أستراليا منذ حوالي 80 مليون سنة وتمتد على مساحة تبلغ حوالي 1,900,000 ميل مربع، وتقع بين نيودلهي. زيلندا وجزر كاليدونيا الجديدة الفرنسية.

ولأول مرة، كشف العلماء عن معلومات مفصلة حول التركيب الصخري لزيلانديا، والنشاط البركاني، والخصائص الرسوبية، على الرغم من أن 5% فقط من القارة مرئية للباحثين. أصبح رسم الخرائط ممكنا من خلال دراسة عينات الصخور التي تم جمعها من قاع البحر بالقرب من كاليدونيا الجديدة. ونشرت النتائج مؤخرا في مجلة تكتونيكس.

يعتقد الباحثون أن زيلانديا انفصلت عن القارة العملاقة جوندوانا، وهي كتلة يابسة قديمة شملت أمريكا الجنوبية الحالية، وإفريقيا، والجزيرة العربية، ومدغشقر، والهند، وأستراليا، والقارة القطبية الجنوبية. يُعتقد أن عملية انفصال زيلانديا قد تأثرت بالنشاط البركاني، حيث تتدفق الصهارة المنصهرة من الشقوق والشقوق مع تمدد القارة وضعفها.

خريطة زيلانديا التي تم إنشاؤها حديثًا لها آثار مهمة. لديها القدرة على تقديم رؤى قيمة حول الموارد الطبيعية والحياة البرية والمخاطر الطبيعية في نيوزيلندا. قبل غرقها تحت المحيط، كانت زيلانديا موطنًا لمجموعة متنوعة من المخلوقات المنقرضة. اكتشف علماء الآثار حفريات محفوظة جيدًا عمرها 3 ملايين عام، يُعتقد أنها تنتمي إلى أنواع الطيور القديمة التي ربما لعبت دورًا في تطور طيور البطريق في العصر الحديث.

مخلوق رائع آخر من المحتمل أن يجوب زيلانديا هو حيوان ثديي سانت باثانس. وقد حظيت هذه الأنواع من الثدييات "القديمة" التي بقيت على قيد الحياة في وقت متأخر باهتمام كبير بين الباحثين وهي بمثابة شهادة على التنوع البيولوجي الفريد الذي ازدهر في زيلانديا.

يمثل رسم خرائط زيلانديا معلما هاما في فهمنا للتاريخ الجيولوجي للأرض. من خلال كشف أسرار هذه القارة الغارقة، يأمل العلماء في الحصول على مزيد من الأفكار حول ماضي كوكبنا والمخلوقات الرائعة التي سكنته.

مصادر:

- مورتيمر وآخرون. (2023) التكتونية: [رابط المجلة]

– العلوم الحية: [رابط المصدر]

– Business Insider: [رابط المصدر]

- آيريش صن: [رابط المصدر]