أصول وأهمية جائزة نوبل

جائزة نوبل، التي أنشأها ألفريد نوبل، هي جائزة مرموقة تُكرّم الأفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة في مختلف المجالات من أجل خير البشرية. ألفريد نوبل، الذي ولد لعائلة من المهندسين في ستوكهولم عام 1833، كان كيميائيًا ومهندسًا وأصبح صانع أسلحة مؤثرًا. جاءت ثروته من اختراعاته العديدة، بما في ذلك الديناميت، على الرغم من أن هذا الاختراع أكسبه لقب "تاجر الموت".

ومع ذلك، أراد نوبل أن يترك إرثًا دائمًا من شأنه أن يساهم في تقدم المجتمع. واشترط في وصيته الموقعة عام 1895 أن يتم استخدام ثروته المتبقية لإنشاء صندوق يتم توزيعه سنويًا على شكل جوائز. سيتم تقسيم فائدة الصندوق إلى خمسة أجزاء متساوية ومنحها للأفراد الذين حققوا اكتشافات أو إنجازات مهمة في مجالات الفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب والأدب والسلام. وفي عام 1968، أضيفت جائزة نوبل في الاقتصاد إلى قائمة الجوائز.

مُنحت جوائز نوبل الأولى في عام 1901، ومنذ ذلك الحين، شهدت مجالات الفيزياء والكيمياء تطورات ملحوظة. لقد شهدت الفيزياء، التي كانت تعتبر العلم الأول في عهد نوبل، اكتشافات رائدة أدت إلى مستقبل قائم على العلوم والتكنولوجيا. من بين الفائزين البارزين ألبرت أينشتاين، الذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921 عن نظريته النسبية، والثنائي الأب والابن ويليام هنري براج ولورانس براج، اللذين حصلا على الجائزة عام 1915 لعملهما في تحليل البنية البلورية باستخدام X -أشعة.

كما قطعت الكيمياء، وهي المجال الأقرب إلى عمل نوبل، خطوات كبيرة، حيث مُنحت 115 جائزة نوبل حتى الآن. لقد عززت المساهمات المهمة في الكيمياء فهمنا للكون والمادة والحياة. حصل فريديريك جوليو وإيرين جوليو كوري، ابنة ماري كوري، على الجائزة في عام 1935 لاكتشافهما الذرات المشعة الاصطناعية. في عام 2019، أصبح جون بي جوديناف أكبر حائز على جائزة نوبل في الكيمياء عن عمر يناهز 97 عامًا لمساهماته الرائدة في تطوير بطاريات الليثيوم أيون.

لا تزال جائزة نوبل بمثابة اعتراف محترم للغاية بالإنجازات الاستثنائية في مختلف المجالات. إنه بمثابة شهادة على قوة المعرفة والعلم والإنسانية في تقدم المجتمع وإفادة البشرية جمعاء.

مصادر:

- منظمة جائزة نوبل

– خدمة الأخبار السريعة