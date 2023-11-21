البحث الرائع عن آخر سلف عالمي مشترك للحياة

لقد كان العلماء منذ فترة طويلة مفتونين بغموض أصول الحياة. أحد الأسئلة الأكثر إثارة للاهتمام هو من أو ما هو آخر سلف مشترك عالمي (LUCA) لجميع الكائنات الحية؟ ألقت دراسة حديثة أجراها علماء الأحياء تارا ماهيندراراجا وآنجا سبانج، جنبًا إلى جنب مع الشركاء المتعاونين، ضوءًا جديدًا على هذا السلف القديم.

باستخدام نهج التأريخ الجزيئي الجديد، قدر الباحثون أن LUCA عاش قبل ما بين 4.32 و4.52 مليار سنة، وهو الوقت الذي كان فيه كوكبنا لا يزال في مهده. لا يزال مظهر LUCA لغزًا، ولكن يُعتقد أنها كانت خلية تحتوي على مكونات أساسية مثل بروتينات الريبوسوم وسينسيز ATP. تم العثور على هذه البروتينات الأساسية في البكتيريا، والعتائق، وحقيقيات النوى، مما يشير إلى تراث أسلافهم المشترك.

في حين أن العمر المقدر لـ LUCA يتماشى بشكل وثيق مع التقديرات السابقة، فقد أسفرت الدراسة عن رؤى مثيرة للاهتمام في أماكن أخرى من شجرة الحياة التطورية. على عكس الاعتقاد بأن العتائق، البكتيريا القديمة، سبقت بكتيريا اليوم، يكشف نهج التأريخ الجديد أن آخر سلف مشترك للعتائق المعروفة كان موجودًا منذ ما بين 3.37 و3.95 مليار سنة. وهذا يعني أن الأشكال السابقة من العتائق ربما تكون قد انقرضت أو ظلت غير مكتشفة.

علاوة على ذلك، فإن السلف المشترك الأخير لحقيقيات النوى، وهي كائنات تحتوي خلايا تحتوي على نواة مثل النباتات والحيوانات، ظهر منذ ما بين 1.84 و1.93 مليار سنة. يتحدى هذا الاكتشاف فكرة أن حقيقيات النوى تمثل فرعًا منفصلاً في شجرة الحياة. وبدلاً من ذلك، فهي مزيج من الفروع البكتيرية والعتيقة، مما يلخص الترابط بين جميع أشكال الحياة على الأرض.

إن فهم LUCA وأحفاده له آثار بعيدة المدى. إن تعزيز معرفتنا بالحياة الميكروبية المبكرة يسمح بفهم أفضل لدورة المغذيات، والتنبؤ بأنماط التنوع البيولوجي المستقبلية، وحتى فهم تطور الكائنات الحية استجابة لتغير المناخ.

أسئلة مكررة:

س: ما الذي يمثله LUCA؟

ج: يرمز LUCA إلى "آخر سلف مشترك عالمي".

س: كم عمر لوكا؟

ج: بناءً على الدراسة الأخيرة، عاش LUCA منذ ما بين 4.32 و4.52 مليار سنة.

س: ما هي البروتينات الأساسية التي تشترك فيها جميع الكائنات الحية؟

ج: تعد بروتينات الريبوسوم وسينسيز ATP من بين البروتينات الأساسية التي تتقاسمها جميع البكتيريا والعتائق وحقيقيات النوى.

س: هل العتائق أقدم من البكتيريا؟

ج: تشير الدراسة إلى أن أسلاف جميع العتائق الحالية أصغر سناً من أسلاف البكتيريا.

س: متى ظهرت حقيقيات النوى؟

ج: آخر سلف مشترك لحقيقيات النوى كان موجوداً منذ 1.84 إلى 1.93 مليار سنة.