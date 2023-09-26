تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة يمكن أن تساعد في تحديد الحياة القديمة على الأرض والكواكب الأخرى

طور العلماء طريقة جديدة تستخدم التعلم الآلي لتحديد ما إذا كانت عينات الصخور تحتوي على أدلة على الحياة القديمة. استخدم الباحثون، بقيادة عالم المعادن بوب هازن، نظام الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل العينات الحاملة للكربون. كان الذكاء الاصطناعي قادرًا على التمييز بين العينات الحية وغير الحية، بل وصنف العينات الحية إلى فئتين: "حية مؤخرًا" و"حية في الماضي القديم". ويمكن استخدام هذه التقنية، التي أظهرت معدل دقة يصل إلى حوالي 90%، لتسوية المناقشات حول أصول بعض عينات الصخور، مثل صخور أبيكس من غرب أستراليا.

تتبع طريقة الذكاء الاصطناعي نهجا أوسع من التقنيات التقليدية التي تبحث عن بصمات حيوية محددة مرتبطة بالحياة. وبدلا من ذلك، فإنه يبحث عن الأنماط والاختلافات في توزيع الجزيئات. وقام الفريق بتحليل 134 عينة حاملة للكربون، بما في ذلك العينات البيولوجية والمواد غير الحيوية. وباستخدام تقنية تسمى قياس الطيف الكتلي للتحلل الحراري للغاز، قاموا بجمع كمية هائلة من البيانات عن العينات. إن تعقيد هذه البيانات جعل من الصعب على البشر تحديد الأنماط، لكن نظام الذكاء الاصطناعي كان قادرًا على القيام بذلك بنجاح.

هذه الطريقة الجديدة ليس لها آثار على فهم الحياة القديمة على الأرض فحسب، بل أيضًا في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض. مع قيام مركبة ناسا المتجولة Perseverance حاليًا باستكشاف المريخ وجمع عينات الصخور، فإن الحاجة إلى التمييز بدقة بين السمات الجيولوجية والعلامات المحتملة للحياة أمر بالغ الأهمية. تقدم طريقة الذكاء الاصطناعي حلاً محتملاً، حيث يمكنها اكتشاف الأنماط الجزيئية التي تختلف عن أي شيء يُرى على الأرض. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التجارب والتحليلات لتأكيد وجود حياة غريبة.

يمثل هذا البحث خطوة مهمة إلى الأمام في علم الأحياء الفلكي، حيث يقدم أداة قيمة لدراسة الحياة القديمة على الأرض وربما تحديد علامات الحياة على الكواكب الأخرى. وكما يوضح البروفيسور هازن، فإن الاحتمالات "مغرية للغاية" وقد تؤدي إلى اكتشافات مثيرة حول أصول الحياة ومكاننا في الكون.

المصدر

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم