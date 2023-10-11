كيفية مشاهدة كسوف الشمس الحلقي بأمان

من المتوقع أن يكون كسوف الشمس الحلقي النادر مرئيا في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، مما قد يجذب ملايين المتفرجين. ومع ذلك، فإن النظر إلى الشمس بالعين المجردة يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة للعينين وشبكية العين. ينصح علماء الفلك بشدة باستخدام نظارات كسوف الشمس المعتمدة أو أجهزة عرض الطاقة الشمسية المحمولة لمشاهدة الحدث بأمان. هذه النظارات المتخصصة أغمق 100,000 مرة من النظارات الشمسية العادية وتحجب تقريبًا كل الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية. وتلتزم بمعايير السلامة الدولية لضمان أقصى قدر من الحماية.

ولحسن الحظ، فإن نظارات كسوف الشمس متاحة على نطاق واسع ويمكن شراؤها أو الحصول عليها مجانًا. تقدم العديد من المكتبات في جميع أنحاء البلاد نظارات مجانية، وذلك بفضل التمويل المقدم من المسؤولين والمنظمات المحلية. وقام معهد علوم الفضاء بتوزيع 5 ملايين نظارة على 10,000 آلاف مكتبة، ويمكن الاطلاع على خريطة المكتبات المشاركة على موقعه على الإنترنت. في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، يمكن للمقيمين الحصول على النظارات من المكتبات أو شرائها من متجر مؤقت.

عند شراء النظارات عبر الإنترنت، من المهم التأكد من أنها من البائعين المعتمدين. تحتفظ الجمعية الفلكية الأمريكية بقائمة الموردين المعتمدين. تقدم أمازون أيضًا مجموعة متنوعة من نظارات كسوف الشمس المعتمدة، ولكن يجب توخي الحذر لتجنب المنتجات المقلدة أو غير الآمنة.

التحديق مباشرة في الشمس أثناء كسوف الشمس يمكن أن يسبب العمى أو اضطراب الرؤية، حتى في الأماكن التي لا يمكن رؤية الكسوف الجزئي المذهل فيها. يمكن لأشعة الشمس المركزة الناتجة عن الكسوف أن تحترق عبر عدسات الكاميرا والتلسكوبات والمناظير، لذا لا ينبغي استخدامها بدون مرشحات مناسبة. ويختلف الكسوف الحلقي عن الكسوف الكلي، حيث يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض ويظهر كقرص داكن أصغر أمام الشمس. وهذا يخلق الوهم بوجود حلقة من النار.

سيكون الكسوف الحلقي للشمس مرئيًا لأول مرة في ولاية أوريغون وسينتقل عبر الولايات المتحدة قبل أن يستمر فوق المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. ونحث المتفرجين على استخدام النظارات المناسبة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للاستمتاع بهذا الحدث السماوي النادر بأمان.

مصادر:

- ناسا

– معهد علوم الفضاء

– البصريات الورقية الأمريكية

- الجمعية الفلكية الأمريكية