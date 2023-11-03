دش النيزك Taurid: حدث سماوي مذهل

إذا كنت من محبي مراقبة النجوم، فضع علامة على التقويم الخاص بك للنصف الأول من شهر نوفمبر لأنك قد تشاهد مشهدًا يحبس الأنفاس في سماء الليل - نيزك Taurid. يعد دش نيزك Taurid حدثًا سماويًا فريدًا وطويل الأمد يقدم عرضًا ساحرًا للكرات النارية البطيئة الحركة. في حين أن ضوء القمر المتضائل قد يعيق المشاهدة في وقت متأخر من الليل حتى 9 نوفمبر تقريبًا، فلا يزال بإمكانك توقع رؤية حوالي 10 نيازك في الساعة حتى 13 نوفمبر، بمعدلات من ثلاثة إلى أربعة في الساعة من أواخر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر.

إحدى السمات الاستثنائية لشهب Taurid هي أنه يمكن ملاحظتها في ساعات المساء والصباح. ويرجع ذلك إلى إشعاع الدش الذي يقع على بعد حوالي 5 درجات جنوب مجموعة نجوم الثريا الشهيرة ويظل مرتفعا طوال الليل. كلما زاد إشعاع وابل الشهب، زادت فرص اكتشاف الشهب في السماء بأكملها. يبرز تيار حطام Taurid أيضًا لأنه يحتوي على شظايا أكبر مقارنة بالمذنبات الأخرى، مما يؤدي إلى انفجارات عرضية من الشهب الساطعة بشكل استثنائي، والمعروفة باسم "الكرات النارية". تعرض هذه الكرات النارية مجموعة مذهلة من الألوان، بما في ذلك الأصفر والبرتقالي والأخضر والأحمر والأزرق.

ينشأ زخات شهب Taurid من المذنب الدوري 2P/Encke، الذي يحمل الرقم القياسي لأقصر فترة مدارية لأي مذنب معروف، حيث أكمل رحلة واحدة حول الشمس في 3.3 سنوات فقط. في عام 2023، اجتاز المذنب النظام الشمسي الداخلي، ووصل إلى أقرب نقطة من الأرض في 24 سبتمبر والحضيض الشمسي، أقرب نقطة له من الشمس، في 22 أكتوبر. تم رصد هذا المذنب المتكرر لأول مرة من قبل علماء الفلك الفرنسيين بيير ميشين وتشارلز ميسييه في عام 1786، تليها كارولين هيرشل وجان لويس بونس. ومع ذلك، كان عالم الفلك الألماني يوهان فرانز إنكي هو من استنتج أن هذه المشاهدات كانت لنفس الجسم وتنبأ بشكل صحيح بعودته في عام 1822، وحصل المذنب على تصنيف "2P" وضمن مكانة إنكي في التاريخ الفلكي.

لذلك، احصل على بطانية، وابحث عن مكان مريح، وانظر إلى الأعلى لتشهد زخات شهب الثوريد الساحرة. إنه مشهد فلكي سيتركك في حالة من الرهبة من عجائب الكون.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو أفضل وقت لمراقبة زخات شهب الثور؟

يمكن رؤية زخة شهب الثور خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، وعادةً ما تحدث ذروة النشاط في الفترة ما بين 9 و13 نوفمبر. ومع ذلك، يمكن رؤية الشهب من أواخر أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر، ولكن بمعدلات أقل.

2. لماذا يشار إلى نيازك Taurid باسم "الكرات النارية"؟

غالبًا ما تسمى النيازك Taurid "الكرات النارية" لأنها أكثر سطوعًا بشكل ملحوظ من النيازك العادية. هذه الكرات النارية هي نتيجة الشظايا الأكبر الموجودة في تيار حطام Taurid، والتي تحترق في الغلاف الجوي للأرض، مما يخلق عرضًا مبهرًا للألوان.

3. من أين تأتي شهب الثوريد؟

تنشأ شهب Taurid من المذنب الدوري 2P/Encke، الذي يكمل دورة واحدة حول الشمس كل 3.3 سنة. هذه النيازك هي بقايا تركها المذنب أثناء انتقاله عبر النظام الشمسي الداخلي.

4. ما هي أهمية إشعاع زخات شهب الثور؟

يشير إشعاع وابل الشهب إلى النقطة في السماء التي يبدو أن الشهب تنطلق منها. في حالة زخة شهب الثور، يقع إشعاعها على بعد حوالي 5 درجات جنوب مجموعة نجوم الثريا. كلما زاد الإشعاع، زاد عدد الشهب التي يمكن رؤيتها عبر السماء بأكملها.