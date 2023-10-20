فهم المسارات المتوهجة للزخات النيزكية

خلال زخات الشهب، يلاحظ المراقبون أحيانًا ظاهرة نادرة تُعرف باسم القطارات المستمرة، وهي عبارة عن مسارات متوهجة تبقى في السماء بعد مرور النيزك. لا يزال العلماء يحاولون تحديد السبب الدقيق للقطارات المستمرة، ولكن ظهرت نظريتان رائدتان.

تشير إحدى النظريات إلى أن السفر عالي السرعة للنيازك يؤدي إلى تجريد جزيئات الهواء من الإلكترونات، مما يؤدي إلى التأين. يُعتقد أن التوهج الذي لوحظ في القطارات المستمرة يأتي من إطلاق الطاقة عندما تلتقط هذه الجزيئات المتأينة إلكترونًا ضالًا من البيئة. تتضمن نظرية أخرى التوهج الكيميائي، حيث تتفاعل المعادن المتبخرة من النيازك سريعة الحركة مع الأوزون والأكسجين في الغلاف الجوي، مما يخلق توهجًا مضيئًا.

خلال ذروة زخة شهب الجباريات، التي حدثت ليلة 21 إلى 22 أكتوبر، تمكن المراقبون تحت سماء صافية ومظلمة من رؤية حوالي 10-20 نيزكًا في الساعة. أما النقطة المشعة، وهي الأصل الظاهري للشهب، فتقع في كوكبة أوريون. ومع ذلك، فمن المهم عدم التركيز فقط على هذه النقطة في السماء، حيث يمكن أن تظهر نيازك الجباريات من أي اتجاه.

بالإضافة إلى Orionids، من المفيد أيضًا مراقبة زخات شهب Taurids الجنوبية وTaurids الشمالية، والتي تتداخل مع Orionids. كل من هذه الدش ينبع من كوكبة الثور، غرب أوريون. في حين تصل ثوريات الشمال إلى ذروتها في منتصف نوفمبر، فإن ثوريات الجنوب تمثل حالة فريدة من نوعها.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة وراء القطارات المستمرة بشكل كامل وكشف أسرار زخات الشهب. يتم تشجيع المراقبين على مسح أكبر قدر ممكن من السماء أثناء زخات الشهب لزيادة فرصهم في مشاهدة هذه الأحداث السماوية الآسرة.

مصادر:

- "كيفية الحصول على أقصى استفادة من زخات الشهب وغيرها من أحداث السماء الليلية"

التعاريف:

– النيزك: جسم صخري أو معدني صغير يدور حول الشمس

– التأين: عملية إضافة أو إزالة الإلكترونات من الذرات أو الجزيئات مما يؤدي إلى تكوين الأيونات

– اللمعان الكيميائي: انبعاث الضوء نتيجة تفاعل كيميائي دون تدخل الحرارة