استعد لدش نيزك ليونيد المذهل لعام 2023

أصبح تساقط شهب ليونيد السنوي قاب قوسين أو أدنى، وهو حدث لن يرغب مراقبو السماء في تفويته. من المقرر أن يصل هطول الأمطار هذا العام إلى ذروته بين عشية وضحاها في الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر، وسيكون مشهدًا مذهلاً بشكل خاص. تم تسمية ليونيدات على اسم كوكبة الأسد التي يبدو أنها تشع منها، وهي مشتقة من الحطام الذي خلفه المذنب 55P/Tempel-Tuttle، الذي يدور حول الشمس كل 33 عامًا.

للحصول على أفضل منظر لجبال الأسديات، اضبط المنبه على الساعات الأولى من يوم 18، أي قبل ساعة أو ساعتين من شروق الشمس. انظر نحو السماء الشرقية حيث سيكون الأسد الأسد، موطن إشعاع زخات الشهب، هو الأعلى. يقع الإشعاع على يمين نمط النجوم المعروف باسم منجل الأسد. لكن لا تركز فقط على الإشعاع؛ بدلًا من ذلك، أبقِ نظرك بعيدًا عنها بحوالي 40 درجة إلى 60 درجة للحصول على أفضل فرصة لاكتشاف ألمع الشهب التي تتدفق عبر السماء.

ستكون كوكب الزهرة الساطعة، التي تقع في كوكبة العذراء، مرئية فوق الأفق إلى أسفل يسار برج الأسد. تألقها سيجعل من السهل تحديد موقعها في ساعات الصباح الباكر. القمر، على الرغم من وجوده، لن يشكل تداخلًا كبيرًا، لأنه يغرب مبكرًا ويظل خافتًا نسبيًا خلال ذروة زخات الشهب.

في حين أن متوسط ​​معدل النيازك بالنسبة للليونيدات يبلغ حوالي 10 في الساعة، فإن هذه النيازك معروفة بسرعتها المذهلة، حيث تصل سرعتها إلى ما يقرب من 44 ميلًا (70 كيلومترًا) في الثانية. غالبًا ما تؤدي هذه السرعة العالية إلى ظهور قطارات طويلة متوهجة من الغاز المتأين في السماء، مما يخلق عرضًا ساحرًا.

بينما تتعجب من منظر وابل الشهب ليونيد، فكر في العام المقبل. تشير بعض التوقعات إلى أن ليونيدات 2024 قد تقدم فورة من النيازك الخافتة أكثر من المعتاد، مما يجعلها حدثًا يمكن توقعه. لكن في الوقت الحالي، دعونا نركز على ليونيدز 2023، والتي من المقرر أن تقدم لنا عرضًا سماويًا لا يُنسى. لذا ضع علامة على التقويمات الخاصة بك، واحصل على بطانية، واستعد لمشاهدة الجمال المذهل لزخة نيزك ليونيد في نهاية هذا الأسبوع.

أسئلة وأجوبة

1. ما الذي يسبب الدش النيزكي ليونيد؟

يتم إنشاء ليونيدات من الحطام الذي خلفه المذنب 55P/Tempel-Tuttle أثناء دورانه حول الشمس.

2. متى تصل زخات شهب ليونيد إلى ذروتها في عام 2023؟

ومن المتوقع أن تصل ذروة زخة شهب ليونيد لعام 2023 بين عشية وضحاها من 17 إلى 18 نوفمبر.

3. أين يجب أن أنظر لرؤية ليونيد؟

انظر نحو السماء الشرقية، حيث يشع الأسد الأسد على يمين نمط النجوم المعروف باسم منجل الأسد. قم بإلقاء نظرك على بعد حوالي 40 درجة إلى 60 درجة من الإشعاع للحصول على أفضل فرصة لاكتشاف الشهب اللامعة.

4. ما هو متوسط ​​معدل النيزك بالنسبة للليونيدات؟

يبلغ متوسط ​​معدل النيازك لدى ليونيدات حوالي 10 في الساعة، على الرغم من أن هذا العدد يمكن أن يختلف.

5. هل ستكون هناك أي عواصف نيزكية في المستقبل القريب؟

من المتوقع حدوث العاصفة النيزكية التالية المتوقعة بعد المرور التالي للمذنب 55P/Tempel-Tuttle في عام 2031؛ ومع ذلك، قد يكون لدى ليونيدز 2024 فورة من النيازك الخافتة، مما يوفر فرصة مثيرة لمراقبي السماء.