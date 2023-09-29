القمر العملاق الأخير لعام 2023: حدث سماوي مذهل

كان عام 2023 عامًا رائعًا لمراقبي السماء، حيث قدم سلسلة من الأحداث السماوية المذهلة. من ظهور القمر العملاق المزدوج النادر إلى تساقط شهب البرشاويات الرائعة، استمتع عشاق مشاهدة النجوم بعروض بصرية مذهلة. الآن، استعد للنهاية الكبرى حيث سيظهر القمر العملاق الأخير لعام 2023 في السماء يومي الخميس 28 سبتمبر والجمعة 29 سبتمبر.

تحدث ظاهرة القمر العملاق، التي تتميز بقربها من الأرض، عندما يكون القمر عند نقطة الحضيض أو بالقرب منها، وهي أقرب نقطة له من كوكبنا. في الحضيض الكلي، يكون القمر على بعد حوالي 225,804 ميلا (363,396 كم) من الأرض. أثناء ظهور القمر العملاق، يبدو البدر أكثر سطوعًا بمقدار الثلث وأكبر بنسبة تصل إلى 14 بالمائة من المعتاد، ويشع وهجًا آسرًا طوال سماء الليل.

ويتزامن هذا القمر العملاق الأخير، المعروف باسم "قمر الحصاد" في نصف الكرة الشمالي، مع اعتدال سبتمبر. في العصور القديمة، عندما تم حصاد المحاصيل يدويًا، كان قمر الحصاد يوفر ضوء النهار الإضافي لإكمال الحصاد قبل الشتاء. وقد ساعد لمعانه على إضاءة المساء بعد غروب الشمس، مما أدى إلى إطالة ساعات العمل الثمينة.

سيصل القمر العملاق إلى ذروة سطوعه في الساعة 09:57 بالتوقيت العالمي (أو 05:57 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الجمعة 29 سبتمبر. بالنسبة للمراقبين في نصف الكرة الغربي، فإن أفضل وقت للمشاهدة سيكون في الساعات الأولى من صباح الجمعة قبل غروب القمر. الغرب. وفي النصف الشرقي من الكرة الأرضية، سيوفر مساء الجمعة فرصة مثالية لمشاهدة طلوع القمر.

ولتقدير روعة القمر العملاق بشكل كامل، فمن المستحسن العثور على موقع به الحد الأدنى من التلوث الضوئي وسماء صافية. الوهم البصري الذي يحدث عندما يكون القمر قريبًا من الأفق أثناء شروقه أو غروبه يخلق تأثيرًا بصريًا مذهلاً، مما يجعله يبدو أكبر حجمًا مقارنة بالأشياء المحيطة به.

في حين أن عام 2023 يحمل سلسلة استثنائية من ظهور القمر العملاق، فإن العام المقبل سيوفر فرصتين فقط لمشاهدة هذه الظواهر السماوية الآسرة - واحدة في 18 سبتمبر والأخرى في 17 أكتوبر. لذلك، اغتنم الفرصة لرؤية القمر العملاق الأخير لهذا الأسبوع وانغمس في المشهد المذهل. من رفيقنا السماوي.

مصادر:

- "القمر العملاق: ما هو؟" بقلم جوليان شيتل، مترو نيوز

- "ما هو القمر العملاق؟" بقلم أشلي ستريكلاند، سي إن إن