تصبح حقيبة الأدوات المفقودة مشهدًا سماويًا غير محتمل في سماء الليل

بينما تواصل محطة الفضاء الدولية (ISS) رحلتها عبر الفضاء، لفتت إضافة غريبة انتباه مراقبي السماء. حقيبة أدوات رائد فضاء، التي انحرفت عن طريق الخطأ أثناء السير في الفضاء الروتيني، تدور الآن حول الأرض وأصبحت مشهدًا جديدًا في سماء الليل.

وقع الحادث في وقت سابق من هذا الشهر عندما كان رائدا فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا يقومان بأعمال صيانة على السطح الخارجي للمحطة الفضائية. انزلقت إحدى حقائب الأدوات الخاصة بهم دون أن يلاحظها أحد وبدأت مدارها المستقل حول الكوكب.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن أي تهديدات محتملة لمحطة الفضاء الدولية، أكد تحليل وكالة ناسا أن حقيبة الأدوات لا تشكل سوى خطر ضئيل للاصطدام بالمحطة. مع اعتبار الطاقم الموجود على متن الطائرة والمحطة الفضائية آمنين، لا يلزم اتخاذ أي إجراء فوري.

وبينما تعتبر حقيبة الأدوات مفقودة من الناحية الفنية، فقد تحولت الآن إلى "نجمة" صناعية غير متوقعة. وبحسب الخبير الفلكي ديف ديكنسون، فإنه يمكن رصد الحقيبة قبل دقيقة واحدة تقريبا من مدار المحطة الفضائية. مع قدر نجمي قدره +6، قد يكون من الصعب مراقبته بالعين المجردة ولكن من المحتمل أن يكون مميزًا في سماء الليل باستخدام المنظار.

الحجم النجمي هو قياس يستخدم لوصف السطوع الظاهري للأجرام السماوية. يتراوح المقياس من -30 إلى +30، ويعين أرقامًا أصغر للأجسام الأكثر سطوعًا وأرقامًا أكبر للأجسام الخافتة. على سبيل المثال، يبلغ حجم البدر -12.6، في حين أن الأجرام السماوية الخافتة قد يكون حجمها +10 أو أعلى.

بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى مشاهدة هذه الظاهرة الفريدة، شاركت ميجان كريستيان من وكالة الفضاء الأوروبية لقطات مسجلة لوكالة ناسا لحقيبة الأدوات العائمة أثناء السير في الفضاء في الأول من نوفمبر. ولزيادة فرص اكتشافها، يجب على مراقبي السماء أولاً تحديد متى ستمر محطة الفضاء الدولية في سماء المنطقة باستخدام تطبيق الهاتف المحمول أو موقع Spot the Station التابع لناسا. تعتبر محطة الفضاء الدولية ثالث ألمع جسم في سماء الليل، وهي تشبه طائرة سريعة الحركة للعين المجردة.

باستخدام المنظار في أيديهم، يمكن للمراقبين إجراء مسح ضوئي للأمام قليلاً أمام مسار المحطة الفضائية، بحثًا عن جسم خافت متحرك يقود الطريق. ومن المتوقع أن يظل كيس الأدوات مرئيا لعدة أشهر قبل أن يهبط تدريجيا ويحترق دون ضرر في الغلاف الجوي للأرض، على غرار مصير الأجسام الصغيرة الأخرى في المدار الأرضي المنخفض.

س: كيف ضاعت حقيبة الأدوات في الفضاء؟

ج: فُقدت حقيبة الأدوات عن غير قصد أثناء السير في الفضاء عندما كان رواد فضاء ناسا يقومون بإجراء صيانة على الجزء الخارجي من محطة الفضاء الدولية.

س: هل هناك أي خطر على محطة الفضاء الدولية؟

ج: قررت وكالة ناسا أن هناك خطرًا ضئيلًا من اصطدام حقيبة الأدوات بالمحطة الفضائية، ويعتبر كل من الطاقم والمحطة آمنين.

س: كيف يمكنني اكتشاف حقيبة الأدوات في المدار؟

ج: لزيادة فرصك في رؤية حقيبة الأدوات، استخدم المنظار وحدد أولاً متى ستمر محطة الفضاء الدولية في السماء باستخدام تطبيق الهاتف المحمول أو موقع Spot the Station التابع لناسا. بعد ذلك، قم بالمسح قليلاً أمام مسار المحطة الفضائية بحثًا عن جسم متحرك خافت يقود الطريق.

س: ماذا سيحدث لحقيبة الأدوات؟

ج: من المرجح أن تظل حقيبة الأدوات مرئية في سماء الليل لبضعة أشهر قبل أن يتدهور مدارها تدريجيًا. وفي نهاية المطاف، سوف يسقط باتجاه الأرض ويحترق في الغلاف الجوي دون أن يسبب أي ضرر مثل الأجسام الصغيرة الأخرى الموجودة في مدار أرضي منخفض.