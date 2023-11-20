استعد لعرض مبهر: دش نيزك ليونيد

إذا كان من المتوقع أن تكون السماء صافية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، فلا تفوت فرصة مشاهدة حدث سماوي مذهل. يمكن أن يكون وابل الشهب ليونيد، الذي يتميز بتدفق مشرق من الشهب، مرئيًا إذا وجدت بقعة مظلمة للتحديق في سماء الليل.

في شهر نوفمبر من كل عام، تعبر الأرض مساحة واسعة من الجليد والغبار التي خلفها المذنب تمبل-توتل، المعروف رسميًا باسم 55P/تمبل-توتل. وهذا المذنب الذي اكتشف عام 1865 يدور حول الشمس ويتقاطع مع مسار الأرض كل 33 عاما تقريبا. بعد آخر لقاء له في عام 1998، أصبح حاليًا بعيدًا عن مدار زحل ويتجه تدريجيًا نحو اقترابه التالي في عام 2031.

خلال شهر نوفمبر، يمر كوكبنا عبر بقايا مذنب تمبل-تاتل، مما يؤدي إلى هطول شهب ليونيد السنوي. يمكن للمراقبين الصبورين اكتشاف عدة شهب لامعة تتدفق عبر السماء كل ليلة من كوكبة الأسد بين 3 نوفمبر و2 ديسمبر. ومع ذلك، فإن ذروة وابل الشهب تحدث في حوالي 17 نوفمبر عندما تمر الأرض عبر الجزء الأكثر كثافة من تيار حطام المذنب. خلال هذه الذروة، يمكنك أن تتوقع رؤية ما بين 10 إلى 15 نيزكًا في الساعة، مما يجعلها عرضًا مثيرًا للإعجاب.

وتعرف النيازك ليونيد بسرعتها العالية التي تتجاوز 70 كيلومترا في الثانية، مما يجعلها مشرقة بشكل استثنائي. غالبًا ما تترك وراءها مسارات متوهجة من الغازات المتأينة تسمى "القطارات المستمرة"، والتي يمكن أن تبقى في الغلاف الجوي لعدة دقائق أو حتى ساعات بعد اختفاء النيزك.

ومن المثير للاهتمام أن ليونيدات هذا العام قد يكون لها ذروة إضافية في صباح يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023. تشير الأبحاث التي أجراها عالم الفلك ميخائيل ماسلوف إلى أن الأرض ستتقاطع مع مسار الحطام المركّز الذي أطلقه المذنب تمبل تاتل في عام 1733، مما يؤدي إلى تعزيز نشاط النيزك. إذا كانت تنبؤات ماسلوف صحيحة، فإن هذه القمة الثانية يمكن أن تولد شهبًا أكثر سطوعًا من المعتاد، مما يوفر عرضًا رائعًا لمراقبي السماء على الرغم من وجود القمر الأحدب المتنامي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو أفضل وقت لمراقبة زخة شهب ليونيد؟

ج: عادةً ما تحدث ذروة زخات الشهب الأسدية في حوالي 17 نوفمبر من كل عام، ولكن يمكن للمراقبين المرضى اكتشاف الشهب بين 3 نوفمبر و2 ديسمبر.

س: أين يجب أن أنظر إلى السماء لرؤية زخات الشهب ليونيد؟

ج: يبدو أن الشهب تشع إلى الخارج من كوكبة الأسد. انظر نحو كوكبة الأسد وافحص السماء بحثًا عن الشهب.

س: ما مدى سرعة انتقال نيازك ليونيد؟

ج: تتحرك النيازك ليونيد بسرعات تتجاوز 70 كيلومترًا في الثانية، مما يجعلها سريعة ومشرقة بشكل لا يصدق.

س: ما هي القطارات المستمرة؟

ج: القطارات الدائمة هي مسارات متوهجة من الغازات المتأينة التي خلفتها النيازك، والتي يمكن أن تظل مرئية في الغلاف الجوي لمدة دقائق أو حتى ساعات بعد مرور النيزك.