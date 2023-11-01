فك رموز خطة الجسم الغامضة لنجوم البحر

على مر القرون، تصارع العلماء مع التشريح المحير لنجوم البحر، المعروفة باسم نجم البحر. على عكس معظم الحيوانات، تفتقر نجوم البحر إلى تمييز واضح بين الرأس والذيل، مما يجعل من الصعب تحديد أي طرف هو. وقد دفعت هذه الخطة الجسدية غير العادية الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كان لنجوم البحر رأس على الإطلاق. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، بقيادة تشان زوكربيرج Biohub San Francisco Investigators، ألقت ضوءًا جديدًا على هذا اللغز.

وباستخدام التقنيات الجزيئية والجينومية المتقدمة، اكتشف فريق البحث بصمات جينية مثيرة للاهتمام مرتبطة بتطور الرأس في نجوم البحر اليافعة. والمثير للدهشة أنه تم العثور على هذه التعبيرات الجينية في كل مكان تقريبًا في الكائن الحي، في حين كانت الجينات المسؤولة عن أقسام الجذع والذيل غائبة إلى حد كبير. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على التوقيعات الجزيئية المرتبطة عادةً بالجزء الأمامي من الرأس في منتصف كل ذراع، وتصبح تدريجيًا أكثر خلفية نحو حواف الذراعين. تتحدى هذه النتائج فكرة أن نجوم البحر ليس لها رأس، وتشير بدلاً من ذلك إلى أنها في الأساس "رؤوس تزحف على طول قاع البحر"، كما أوضح لوران فورميري، المؤلف الرئيسي للدراسة.

تسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature، الضوء على التكيف التطوري الفريد لنجوم البحر. على عكس التناظر الثنائي الذي لوحظ في معظم الحيوانات، تمتلك نجوم البحر محور تناظر خماسي بدون رأس أو ذيل واضح. لقد أربكت خطة الجسم غير التقليدية هذه العلماء لسنوات، ومنعتهم من فهم كيف تقود البرمجة الجينية هذا التناظر. اقترحت الفرضيات السابقة أن محور الرأس إلى الذيل قد يمتد من ظهر نجم البحر إلى أسفل بطنه أو أن كل ذراع يتوافق مع نسخة من المحور الذي شوهد في الحيوانات الأخرى.

يفتح هذا البحث الرائد آفاقًا جديدة لدراسة تطور وتطور نجوم البحر. ومن خلال فك رموز النشاط الجيني في هذه الكائنات، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للآليات الكامنة وراء خطة الجسم المتميزة. على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الطبيعة المعقدة لنجوم البحر بشكل كامل، إلا أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في كشف بيولوجيتها الغامضة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو المخطط الجسمي الفريد لنجوم البحر؟

ج: نجوم البحر لها محور تناظر خماسي دون تمييز واضح بين الرأس والذيل. لقد حيرت خطة الجسم غير التقليدية هذه العلماء لسنوات عديدة.

س: ماذا كشفت الدراسة الأخيرة عن نجوم البحر؟

ج: وجدت الدراسة بصمات جينية مرتبطة بتطور الرأس في جميع أنحاء الكائن الحي، مما يشير إلى أن نجوم البحر هي في الأساس "رؤوس تزحف على طول قاع البحر".

س: كيف يختلف نجم البحر عن باقي الحيوانات؟

ج: تظهر نجوم البحر مخططًا جسميًا غير تقليدي ينحرف عن التناظر الثنائي الملحوظ في معظم الحيوانات. وبدلا من ذلك، لديهم تناظر فريد من نوعه بخمسة أضعاف.

س: ماذا يعني هذا البحث لفهمنا لتطور نجم البحر؟

ج: تتحدى النتائج الفرضيات السابقة وتوفر رؤى جديدة حول البرمجة الجينية المسؤولة عن خطة الجسم المميزة لنجوم البحر. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تطورها بشكل كامل.

س: لماذا كان من الصعب دراسة وراثة نجوم البحر؟

ج: لقد تم تطوير الطرق التقليدية لكشف التعبير الجيني في المقام الأول للكائنات الحية النموذجية ولا تعمل بشكل جيد في أنسجة نجوم البحر الصغيرة. وقد شكل هذا تحديًا للباحثين الذين يدرسون نشاطهم الجيني.

س: كيف تساهم هذه الدراسة في معرفتنا بنجوم البحر؟

ج: تمهد الدراسة الطريق لمزيد من الاستكشاف لعلم وراثة نجوم البحر، مما يوفر أساسًا لفهم بيولوجيتها وتطورها الفريد. إنه يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في فك رموز مخطط الجسم الغامض لنجوم البحر.