يعد التألق في الثدييات أكثر شيوعًا مما كان يُعتقد سابقًا

كشفت دراسة حديثة أن التألق، وهو القدرة على إصدار الضوء المرئي تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، شائع للغاية بين الثدييات. ووجد البحث، الذي نُشر في مجلة Royal Society Open Science، أن كل الثدييات التي تمت دراستها تقريبًا أظهرت شكلاً من أشكال التألق. تنجم هذه الظاهرة عن مواد كيميائية معينة موجودة في حراشف الحيوان أو جلده أو فراءه تمتص الطاقة من الأشعة فوق البنفسجية وتصدر ضوءًا مرئيًا.

يعد الإسفار حدثًا معروفًا في العديد من الحيوانات مثل الطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك والمرجان والرخويات والمفصليات. ومع ذلك، فقد تم وصفه بشكل أقل تكرارًا في الثدييات حتى الآن. هدفت الدراسة إلى تحديد مدى انتشار التألق في الثدييات ومعرفة ما إذا كان هناك أي فوائد أو وظائف مرتبطة بهذه الظاهرة المتوهجة.

اختبر الباحثون عينات مختلفة من الثدييات، بما في ذلك خلد الماء المحبوب، للتأكد من وجود التألق. وباستخدام تقنية تسمى التحليل الطيفي الفلوري، تمكنوا من تحليل طيف الانبعاث والتأكد من أن التوهج المرصود كان بالفعل مضانًا.

كشفت الدراسة أن الفراء الأبيض، والأشواك، والجلد، والأظافر لدى الثدييات مثل الكوالا، والشياطين التسمانية، وقنافذ النمل ذات المنقار القصير، والومبت، والبانديكوت، والبيلبي، وحتى القطط أظهرت دليلًا واضحًا على التألق. أظهرت كل من عينات المتحف المجمدة الطازجة والمعالجة كيميائيًا مضانًا، مما يستبعد أي تأثيرات محتملة ناجمة عن طرق الحفظ.

ووجد الباحثون أيضًا علاقة بين التألق والصفات البيئية. كانت الثدييات الليلية أكثر عرضة لإظهار التألق، في حين أظهرت الأنواع المائية أقل تألق. يشير هذا إلى أن التألق قد يلعب دورًا في تعزيز رؤية الحيوانات في ظروف الإضاءة المنخفضة.

في حين أن الوظيفة البيولوجية الدقيقة للتألق في الثدييات لا تزال غير معروفة، يقترح الباحثون أنه قد يكون بمثابة إشارة بصرية لتفتيح أجزاء الجسم ذات الألوان الشاحبة وتحسين الرؤية. قد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للحيوانات التي تعتمد على التواصل البصري في البيئات ذات الإضاءة الخافتة.

بشكل عام، تتحدى هذه الدراسة الاعتقاد بأن التألق نادر في الثدييات، وتسلط الضوء على انتشاره في الأنواع المختلفة. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات والوظائف المحتملة للتألق في الثدييات بشكل كامل.

مصادر:

– الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.201809

– المحادثة: https://theconversation.com/the-many-mammals-that-emit-visible-light-147288