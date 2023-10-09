تطور نشاط الأشعة السينية القزمة M مع مرور الوقت

الأقزام M، وهي غالبية النجوم في الجوار النجمي القريب، لديها معدلات بطيئة من التطور النووي وتغيرات طفيفة في خصائصها التي يمكن ملاحظتها على مدى فترات زمنية فلكية. ومع ذلك، فإنها تظهر دينامو مغناطيسي قوي يؤدي إلى نشاط كبير للأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية مقارنة مع لمعانها البوليمري. ويشهد هذا النشاط المغناطيسي انخفاضًا بمرور الوقت، مما يجعله عاملاً مهمًا في تحديد عمر الأقزام M.

تعد دراسة نشاط الأشعة السينية إلى الأشعة فوق البنفسجية للأقزام M أمرًا بالغ الأهمية لفهم أجواءها الخارجية ومقارنة سلوكيات المجموعات الفرعية المختلفة من النوع الطيفي. وهذا مهم بشكل خاص بالنسبة للأقزام M ذات التصميمات الداخلية ذات الحمل الحراري الجزئي مقابل التصميم الداخلي الكامل.

إلى جانب الفيزياء الفلكية النجمية، تعد دراسة نشاط الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية للأقزام M مع مرور الوقت أمرًا ضروريًا أيضًا لدراسة الغلاف الجوي وصلاحية السكن لأي كواكب خارجية قد تستضيفها. توجد عادةً كواكب خارجية بحجم الأرض تدور حول نجوم M القزمة، ويُعتقد أن الهروب الحراري، الناتج عن نشاط الأشعة السينية إلى الأشعة فوق البنفسجية للكواكب M القزمة، هو آلية فقدان الغلاف الجوي السائدة لهذه الكواكب.

أنتج برنامج "العيش مع قزم أحمر" مؤخرًا علاقات تناوب عمرية معايرة للقزم M. تسمح هذه العلاقات بفهم أفضل لكيفية تطور نشاط الأشعة السينية للأقزام M مع مرور الوقت. تشير هذه النتائج إلى أن هناك "مرحلة تشبع" أولية حيث تستمر مستويات النشاط العالية لفترة قبل الوصول إلى نقطة انعطاف. وبعد هذه النقطة، ينخفض ​​النشاط بمعدل متسارع. وكانت الدراسات السابقة قد افترضت مستوى ثابتًا من النشاط خلال مرحلة التشبع، لكن النتائج الجديدة تشير إلى حدوث انخفاض طفيف خلال هذه المرحلة.

في الختام، تعد دراسة تطور نشاط الأشعة السينية للأقزام M مع مرور الوقت أمرًا بالغ الأهمية لفهم خصائص الأقزام M، وكذلك لتحديد مدى صلاحية الكواكب الخارجية التي تستضيفها هذه النجوم للسكن.

مصادر:

– الفلكية ph.EP

– إنجل وجوينان 2023