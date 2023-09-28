العيش على الحافة: هابل يلتقط توسع فقاعة المستعر الأعظم

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا التوسع المستمر لفقاعة المستعر الأعظم المعروفة باسم Cygnus Loop. لا تزال بقايا نجم انفجر قبل 20,000 ألف سنة تندفع نحو الفضاء بسرعات لا تصدق. تشكل حلقة الدجاجة بنية تشبه الفقاعة ويبلغ قطرها حوالي 120 سنة ضوئية وتقع على بعد حوالي 2,600 سنة ضوئية.

ركز علماء الفلك على قسم صغير من الحافة الأمامية لفقاعة المستعر الأعظم المتوسعة باستخدام صور هابل عالية الدقة الملتقطة في الفترة من 2001 إلى 2020. واكتشفوا أن جبهة الصدمة للبقايا كانت تتوسع بسرعة ثابتة على مدى العقدين الماضيين، دون تباطؤ. وتتحرك الصدمة حاليًا بسرعة تزيد عن نصف مليون ميل في الساعة، وهي سرعة كافية للانتقال من الأرض إلى القمر في أقل من 30 دقيقة.

توفر صور هابل فرصة فريدة لدراسة اختلافات الكثافة التي واجهتها صدمات المستعرات الأعظم أثناء انتشارها عبر الفضاء والاضطرابات في المناطق التي تقع خلف هذه الصدمات. وتُظهر الصور أيضًا منظرًا عن قرب لخيوط الهيدروجين المتوهج، والتي تشبه صفائح مجعدة أو أشرطة ملتوية من الضوء. تتحرك هذه الخيوط عكس النجوم الخلفية ولكنها تحافظ على شكلها.

يحدث توسع فقاعة المستعر الأعظم عندما تصطدم موجة الصدمة بالوسط البينجمي، والمناطق المتناثرة من الغاز والغبار في الفضاء بين النجوم. يؤدي مرور موجة الصدمة إلى تسخين الهيدروجين المحايد إلى أكثر من مليون درجة فهرنهايت، مما يؤدي إلى توهجه. عندما يتم تحفيز الإلكترونات ثم تتاليها إلى حالات طاقة أقل، تنبعث الفوتونات، مما يؤدي إلى المظهر المتوهج للغاز.

توفر صور هابل لحلقة Cygnus وضوحًا وتفاصيل غير مسبوقة حول ديناميكيات بقايا المستعر الأعظم. اكتشف ويليام هيرشل هذا المشهد السماوي عام 1784 باستخدام تلسكوب متواضع، مما يسلط الضوء على التقدم الملحوظ في التكنولوجيا وفهمنا للكون على مدى القرنين الماضيين.

المصدر: ناسا