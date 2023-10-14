سيحدث كسوف الشمس الحلقي اليوم: عرض النصائح والمواقع

سيحدث اليوم، 14 أكتوبر 2023، كسوف حلقي للشمس نادر، مما يتيح الفرصة للناس في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية لمشاهدة هذا الحدث السماوي. ومع ذلك، قد تكون فرص المشاهدة محدودة بسبب الظروف الجوية المحلية. ستتمتع المدن الواقعة في المسار المباشر للكسوف بأفضل ظروف المشاهدة، في حين أن المدن الواقعة خارج المسار قد تظل تعاني من حجب جزئي.

ومن المهم أن نلاحظ أن النظر مباشرة إلى الكسوف دون حماية مناسبة هو أمر غير آمن ويمكن أن يسبب أضرارا جسيمة للعين. ولا ينبغي استخدام المناظير والتلسكوبات والكاميرات القياسية لمشاهدة الكسوف بدون أجهزة عرض شمسية مناسبة، لأنها لا توفر الحماية الكافية.

تقع المدن في غرب الولايات المتحدة ضمن مسار الكسوف الحلقي للشمس، وحتى المدن خارج المسار قد تظل قادرة على رؤية التعتيم الجزئي اعتمادًا على قربها من مسار الكسوف. ومع ذلك، قد يؤثر الغطاء السحابي على الرؤية في بعض المناطق، خاصة في الشمال الغربي. ويُنصح بالبحث عن موقع يتمتع بسماء صافية للحصول على أفضل تجربة مشاهدة.

تبث ناسا مباشرة من كيرفيل، تكساس، وألبوكيرك، نيو مكسيكو، وتوفر تغطية متخصصة للكسوف. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن الشمس بدأت تظهر عتامة جزئية في سان دييغو في حوالي الساعة 8:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

قم دائمًا بإعطاء الأولوية للسلامة عند مشاهدة كسوف الشمس. استخدم أجهزة عرض الطاقة الشمسية المناسبة لحماية عينيك من الأضرار المحتملة الناجمة عن أشعة الشمس. النظارات الشمسية ليست كافية لمشاهدة الكسوف بأمان.

ابق على اطلاع بأحدث التقارير حول هذا الحدث المثير أثناء ظهوره. استمتع بالعرض المذهل لعجائب الطبيعة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عينيك وضمان تجربة مشاهدة لا تنسى.

التعاريف:

– كسوف الشمس الحلقي: كسوف تظهر فيه الشمس كحلقة لامعة تحيط بالقمر، ويحدث ذلك بسبب بعد القمر عن الأرض.

– التعتيم الجزئي: ظاهرة يتم فيها حجب جزء من جسم أو جسم عن الرؤية.

مصادر:

– GreatAmericanEclipse.com (مايكل زيلر)

- ناسا

– شركة الطقس