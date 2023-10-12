مركبة فضائية تابعة لناسا تتجه نحو كويكب نادر غني بالمعادن

تستعد وكالة ناسا لإطلاق مهمة Psyche، وهي مركبة فضائية ستنطلق في رحلة طولها 2.2 مليار ميل لاستكشاف كويكب نادر غني بالمعادن يقع خارج مدار المريخ. ستركب المركبة الفضائية على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy، ومن المقرر إطلاقه يوم الخميس الساعة 10:16 صباحًا بالتوقيت الشرقي، إذا سمح الطقس بذلك. سيتم بث المهمة مباشرة على قناة ناسا على اليوتيوب وموقعها الإلكتروني.

هدف مهمة Psyche هو كويكب يبلغ عرضه 140 ميلًا يُسمى Psyche، والذي يدور حول الشمس بين المريخ والمشتري في حزام الكويكبات الرئيسي. يعتقد العلماء أن سايكي قد يكون النواة المكشوفة لكوكب صغير محطم، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب.

ستحمل المركبة الفضائية عدة أدوات لدراسة الكويكب، بما في ذلك جهاز تصوير متعدد الأطياف، ومطياف أشعة جاما والنيوترونات، ومقياس المغناطيسية، وجهاز راديو. ستساعد هذه الأدوات العلماء على جمع البيانات حول حجم الكويكب وشكله وتكوينه.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستدخل المركبة الفضائية مدار سايكي في أواخر يوليو 2029 وتبدأ مهمتها في أغسطس من نفس العام. تم تأجيل المهمة لفترة وجيزة بسبب مشكلة في محركات المركبة الفضائية، ولكن تم حل المشكلة منذ ذلك الحين.

تعد مهمة Psyche علامة بارزة لناسا، حيث إنها أول مهمة لاستكشاف جسم كوكبي مصنوع بشكل أساسي من المعدن. ويأمل العلماء أن توفر البيانات التي تم جمعها من هذه المهمة رؤى قيمة حول تكوين وتكوين الكويكبات والأجرام السماوية الأخرى.

المصدر: جيزمودو