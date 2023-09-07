ما هو مدرج في الفترة التجريبية الخاصة بك وكيفية إدارة اشتراكك

خلال الفترة التجريبية الخاصة بك، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى كل من حزم Standard Digital وPremium Digital على FT.com. توفر لك الحزمة الرقمية القياسية إمكانية الوصول إلى الأخبار العالمية والتحليلات وآراء الخبراء. توفر الحزمة الرقمية المتميزة مزايا إضافية، بما في ذلك الوصول إلى عمود الأعمال الرئيسي وLex و15 رسالة إخبارية منسقة مع تقارير أصلية ومتعمقة حول موضوعات الأعمال الرئيسية.

إذا كنت ترغب في مقارنة ميزات الباقة الرقمية القياسية والبريميوم، يمكنك العثور على مقارنة مفصلة على موقع FT.com.

من المهم ملاحظة أن لديك المرونة اللازمة لتغيير خطة الاشتراك الخاصة بك في أي وقت خلال الفترة التجريبية. ما عليك سوى زيارة قسم "الإعدادات والحساب" لإجراء التعديلات اللازمة.

في نهاية الفترة التجريبية، إذا لم تتخذ أي إجراء، فسيتم تسجيلك تلقائيًا في خطة الاشتراك الشهري الرقمي المتميزة، والتي تكلف 69 دولارًا شهريًا. ومع ذلك، إذا كنت تريد توفير التكاليف، فيمكنك اختيار الدفع سنويًا وتوفير 20% من اشتراكك.

إذا قررت أن الحزمة الرقمية القياسية أكثر ملاءمة لاحتياجاتك، فيمكنك الرجوع إلى إصدار سابق من اشتراكك. لا تزال الحزمة الرقمية القياسية توفر عرضًا صحفيًا قويًا يلبي احتياجات العديد من المستخدمين.

ستدخل أي تغييرات تجريها على اشتراكك حيز التنفيذ في نهاية الفترة التجريبية، مما يسمح لك بالاحتفاظ بحق الوصول الكامل لمدة أربعة أسابيع، حتى إذا اخترت الرجوع إلى إصدار سابق أو إلغاء اشتراكك.

إذا كنت ترغب في إلغاء اشتراكك أو النسخة التجريبية، فيمكنك القيام بذلك في أي وقت عن طريق تسجيل الدخول إلى قسم "الإعدادات والحساب" وتحديد خيار "إلغاء" على الجانب الأيمن. يرجى ملاحظة أنه لا يزال بإمكانك الاستمتاع باشتراكك حتى نهاية فترة الفاتورة الحالية.

عندما يتعلق الأمر بالدفع، تدعم FT.com مدفوعات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وPayPal.

المصادر: FT.com