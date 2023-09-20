SpaceX تقوم بمحاولة تحطيم الرقم القياسي للرحلة السابعة عشرة باستخدام Falcon 17 Booster

تم إعداد SpaceX لدفع حدود إعادة استخدام المعزز من خلال إطلاق صاروخ Falcon 9 باستخدام معزز المرحلة الأولى الذي سيقوم برحلته السابعة عشرة. ومن المقرر أن تنطلق المهمة، المعروفة باسم Starlink 17-6، من منصة كيب كانافيرال 17 في الساعة 40:10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سوف يصنع الصاروخ المعني، ذو الرقم التسلسلي 1060، التاريخ بإكماله رحلته السابعة عشرة. حققت SpaceX إنجازًا كبيرًا في وقت سابق من هذا العام عندما اعتمدت أسطولها من معززات المرحلة الأولى من Falcon 17 لما يصل إلى 9 رحلة، وهذا الإطلاق سيقربها خطوة واحدة من هذا الهدف.

تم إطلاق هذا المعزز في الأصل في يونيو 2020 لنشر القمر الصناعي GPS 3-3 لصالح قوة الفضاء الأمريكية، وقد تم استخدامه منذ ذلك الحين في مهام مختلفة، بما في ذلك Turksat 5A وTransporter-2 وIntelsat G-33/G-34 وTransporter- 6 مهمات، بالإضافة إلى تسليم 11 حمولة من Starlink.

ومع ذلك، فإن عملية الإطلاق تواجه تحديات تتعلق بالطقس. يراقب خبراء الأرصاد الجوية في قوة الفضاء جبهة جوية بالقرب من الساحل الفضائي لفلوريدا، إلى جانب عاصفة تتهيأ قبالة الشاطئ في المحيط الأطلسي. تتوقع التوقعات أن يكون الطقس مقبولًا بنسبة 60% للإطلاق، مع كون القلق الرئيسي هو انتهاك قاعدة السحابة الركامية. إذا تأخر الإطلاق لمدة يوم واحد، فقد تسوء الظروف مع وجود فرصة بنسبة 30 بالمائة فقط لطقس مقبول.

وستكون هذه المهمة أيضًا بمثابة الإطلاق العشرين لأقمار Starlink الصناعية V20 mini، والتي توفر حجمًا أكبر وأربعة أضعاف عرض النطاق الترددي مقارنة بالإصدارات السابقة. في الأصل، كان من المقرر إطلاق أقمار ستارلينك V2 كاملة الحجم باستخدام مركبة ستارشيب التابعة لشركة سبيس إكس. ومع ذلك، دفع تأخر ظهور Starship لأول مرة شركة SpaceX إلى إنشاء نسخة مختصرة من الأقمار الصناعية التي سيتم إطلاقها على Falcon 2.

في الختام، تستعد شركة SpaceX لصنع التاريخ من خلال محاولة القيام برحلة رقم 17 قياسية باستخدام معززها Falcon 9. يسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام الشركة بإعادة الاستخدام في استكشاف الفضاء ويضع الأساس للمهام المستقبلية باستخدام مركبة Starship القابلة لإعادة الاستخدام بالكامل.

التعاريف:

- إمكانية إعادة استخدام المعزز: القدرة على إعادة استخدام معزز المرحلة الأولى للصاروخ لعمليات إطلاق متعددة.

- فالكون 9: مركبة الإطلاق المدارية ذات المرحلتين التابعة لشركة SpaceX قادرة على إيصال الحمولات إلى المدار.

- Starlink: كوكبة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة SpaceX مصممة لتوفير تغطية عالمية للنطاق العريض.

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