أطلقت شركة SpaceX بنجاح مهمة Starlink الثانية والأربعين باستخدام صاروخ Falcon 42

حققت شركة SpaceX إنجازًا آخر حيث أطلقت بنجاح مهمة Starlink الثانية والأربعين لهذا العام. تضمنت المهمة إطلاق صاروخ فالكون 42 من مجمع الإطلاق الفضائي 9E في قاعدة فاندنبيرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا. حمل الصاروخ مجموعة من 4 قمرًا صناعيًا، بهدف نشرها في مدار محدد يبلغ 21 × 185 ميلًا ويميل بزاوية 178 درجة إلى خط الاستواء.

قام معزز المرحلة الأولى لصاروخ Falcon 9، الذي أكمل خمس رحلات سابقًا، بهبوط ناجح على متن السفينة بدون طيار "Of Course I Still Love You" في المحيط الهادئ. تم استخدام هذا المعزز في مهام مختلفة، بما في ذلك مهمة Tranche 0 الأولى لوكالة تطوير الفضاء وأربع بعثات توصيل سابقة لـ Starlink.

والأقمار الصناعية الـ 21 التي تم نشرها خلال هذه المهمة هي أقمار V2 Mini Starlink، والتي تم طرحها في وقت سابق من هذا العام. وهي أكبر من الأقمار الصناعية السابقة V1.5، ومجهزة بهوائيات مطورة وألواح شمسية أكبر. تمكن هذه التحسينات الأقمار الصناعية V2 Mini من توفير نطاق ترددي أكبر بأربع مرات من سابقاتها.

احتفلت شركة SpaceX مؤخرًا بالوصول إلى أكثر من مليوني مشترك في أكثر من 60 دولة لخدمة الإنترنت Starlink. ومنذ عام 2019، أطلقت الشركة 5,157 قمرا صناعيا، منها 4,807 لا تزال في المدار و4,776 تعمل بشكل طبيعي.

يساهم هذا الإطلاق الناجح في تحقيق هدف SpaceX المتمثل في توفير تغطية عالمية للنطاق العريض من خلال كوكبة Starlink المتنامية. ومع استمرار الشركة في زيادة عدد الأقمار الصناعية العاملة، سيستفيد المزيد من المستخدمين حول العالم من الوصول الموثوق إلى الإنترنت عالي السرعة.

مصادر:

– قناة سبيس إكس على اليوتيوب

– جوناثان ماكدويل، مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية