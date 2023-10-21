أطلقت SpaceX Falcon 9 بنجاح 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink من قاعدة Vandenberg لقوة الفضاء

في وقت مبكر من هذا الصباح، انطلق صاروخ SpaceX Falcon 9 من قاعدة Vandenberg لقوة الفضاء في كاليفورنيا، حيث نجح في توصيل 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى المدار. يمثل هذا الإطلاق أول مهمتي تسليم Starlink المخطط لهما لهذا اليوم.

انطلق صاروخ فالكون 9، المدعوم بتسعة محركات Merlin 1D، في الساعة 1:23 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. بعد الإقلاع من مجمع الإطلاق الفضائي 4 شرق (SLC-4E)، انطلق الصاروخ في مسار جنوبي شرقي. ويعد هذا الإطلاق ملحوظًا لأنه المهمة الثانية والعشرون التي تنفذها شركة سبيس إكس من الساحل الغربي هذا العام، وكذلك الإطلاق المداري الخامس والسبعون لعام 22 للشركة.

أحد الجوانب الجديرة بالملاحظة في هذه المهمة هو إعادة استخدام معزز المرحلة الأولى. أكمل هذا الداعم الخاص 16 رحلة، حيث تم استخدامه سابقًا في مهمات مثل Crew-1، وCrew-2، وSXM-8، وCRS-23، والمزيد. بعد مرحلة الحرق الرئيسية، التي استمرت حوالي دقيقتين ونصف، هبطت المرحلة الأولى بنجاح على متن سفينة بدون طيار تسمى "بالطبع مازلت أحبك" في المحيط الهادئ.

من المقرر أن يتم نشر 21 قمرًا صناعيًا V2 Mini Starlink بعد حوالي ساعة من الإطلاق. هذه الأقمار الصناعية هي الجيل القادم من مركبات ستارلينك الفضائية، المجهزة بهوائيات مطورة وألواح شمسية أكبر. بالمقارنة مع أسلافها، تتمتع الأقمار الصناعية V2 Mini بالقدرة على توفير أربعة أضعاف عرض النطاق الترددي. يمثل إطلاق اليوم المرة الثامنة والعشرين التي يتم فيها استخدام طراز V28 Mini منذ طرحه في وقت سابق من هذا العام.

وبالإضافة إلى هذا الإطلاق، من المقرر أن ينطلق صاروخ آخر من طراز فالكون 9 في وقت لاحق اليوم من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا. ستحمل هذه المهمة حمولة قياسية مكونة من 23 قمرًا صناعيًا V2 Mini Starlink، وهو أعلى رقم يتم نشره في مهمة واحدة.

من الواضح أن SpaceX تواصل إحراز تقدم كبير في كوكبة Starlink الفضائية الخاصة بها، مما يزيد من توسيع تغطية النطاق العريض العالمية ويمهد الطريق لتحسين الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء العالم.

التعاريف:

– فالكون 9: صاروخ مداري ذو مرحلتين تم تطويره وتصنيعه بواسطة شركة سبيس إكس لنقل الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى الفضاء.

– Starlink: كوكبة إنترنت عبر الأقمار الصناعية يتم إنشاؤها بواسطة SpaceX لتوفير تغطية عالمية للنطاق العريض.

– قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء: قاعدة لقوة الفضاء الأمريكية تقع شمال غرب لومبوك، كاليفورنيا.

- الإطلاق المداري: عملية إرسال صاروخ أو مركبة فضائية إلى مدار حول جرم سماوي.

مصادر:

- SpaceX (لم يتم توفير عنوان URL)

– قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء (لم يتم توفير عنوان URL)