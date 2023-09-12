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سبيس إكس تستعد لإطلاق مجموعة أخرى من أقمار ستارلينك

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
سبيس إكس تستعد لإطلاق مجموعة أخرى من أقمار ستارلينك

من المقرر أن تطلق شركة SpaceX مجموعة أخرى من الأقمار الصناعية لخدمة الإنترنت Starlink الخاصة بها من قاعدة Vandenberg Space Force في كاليفورنيا. ستنشر المهمة، المعروفة باسم Starlink Group 7-2، 21 قمرًا صناعيًا من الجيل الثاني من Starlink في المدار. وهذه الأقمار الصناعية هي نسخة مختصرة من أقمار Starlink V2 كاملة الحجم والتي سيتم إطلاقها في المستقبل باستخدام مركبة Starship.

وسينطلق صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء وستنفصل المرحلة الأولى بعد دقيقتين ونصف تقريبًا. وسيحاول الصاروخ المعزز، المسمى B1071، الهبوط على متن السفينة بدون طيار المتمركزة قبالة ساحل باجا كاليفورنيا. وفي حالة نجاحه، فستكون هذه هي الرحلة الحادية عشرة للصاروخ والمرة الثامنة التي يهبط فيها على متن السفينة بدون طيار.

وفي الوقت نفسه، ستكمل المرحلة الثانية احتراقها الأول للوصول إلى مدار الوقوف الأولي. وبعد 45 دقيقة من الساحل، ستجري عملية إطلاق ثانية للوصول إلى المدار النهائي المقصود. عند T+1 ساعة ودقيقتين و2 ثانية بعد الإطلاق، سيتم نشر الأقمار الصناعية الـ 19.

ووفقا لإحصائيات جوناثان ماكدويل، عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، فإن هذا الإطلاق سيرفع إجمالي عدد أقمار ستارلينك الصناعية التي تم إطلاقها إلى 5,070 قمرا صناعيا. ذكرت شركة SpaceX سابقًا أن لديها أكثر من 1.5 مليون مشترك في Starlink وأن الخدمة متاحة في أكثر من 60 دولة.

سيتم بث الإطلاق مباشرة، مما يوفر للمشاهدين مقعدًا في الصف الأمامي ليشهدوا إنجازًا آخر في جهود SpaceX المستمرة لتوسيع خدمة الإنترنت Starlink والتغطية العالمية.

مصادر:
– جوناثان ماكدويل (مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية)
– سبيس اكس

By روبرت أندرو

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