الاستماع إلى إشارة العصور المظلمة للكون من الجانب البعيد للقمر

يشرع الباحثون في مهمة طموحة تسمى تجربة ليلة الكهرومغناطيسية لسطح القمر (LuSEE-Night) للاستماع إلى إشارة راديو من "العصور المظلمة" للكون. وتمثل هذه الإشارة فجوة قدرها 400 مليون سنة في فهمنا لتاريخ الكون، وهو وقت ما قبل النجوم والمعروف باسم العصور المظلمة. لا يمكن قياس إشارة الراديو من الأرض بسبب امتصاص الغلاف الجوي للإشارة وانكسارها وانعكاسها، فضلاً عن التداخل من الأجهزة الإلكترونية والاتصالات الخاصة بنا.

يهدف LuSEE-Night، وهو تعاون بين ناسا ووزارة الطاقة، إلى اختبار المعدات والتقنيات في البيئة القمرية القاسية. سيحاول هوائي التجربة، الذي يتم بناؤه حاليًا من قبل فريق مختبر بيركلي، ضبط موجات الراديو القديمة هذه. يوفر الجانب البعيد من القمر بيئة نقية وهادئة للراديو، مما يسمح باكتشاف هذه الإشارة. ومع ذلك، فإن العمل على الجانب البعيد من القمر يمثل تحديات مثل التقلبات الشديدة في درجات الحرارة والحاجة إلى الاتصال عبر القمر الصناعي.

من المفترض أن تكون إشارة العصور المظلمة عبارة عن انخفاض في التردد ناتج عن غاز الهيدروجين الذي سيطر على الكون خلال هذه الفترة وامتصاص الطاقة من الخلفية الكونية الميكروية. سوف يستمع LuSEE-Night للترددات التي تتراوح بين 0.5 و50 ميغاهيرتز، ولكن قد تكون هناك حاجة لتجارب أكثر حساسية للكشف عن الإشارة الخافتة. ومن خلال دراسة هذه الفترة الزمنية، يأمل الباحثون في فهم تطور الكون المبكر وارتباطه بالكون الذي نراه اليوم.

ستستخدم تجربة LuSEE-Night أزواجًا من الهوائيات، طول كل منها ستة أمتار، لجمع موجات الراديو. سيتم نشر هذه الهوائيات من مكعب يبلغ طول جوانبه مترًا واحدًا بمجرد هبوط التجربة على القمر. ولضمان أفضل الفرص لاكتشاف إشارة العصور المظلمة، أجرى فريق مختبر بيركلي عمليات محاكاة، وقام ببناء واختبار نماذج الهوائيات، ومعايرة الإلكترونيات. لقد قاموا أيضًا بتطوير قرص دوار لتدوير الهوائيات بشكل دوري للحصول على التغطية المثالية.

تمثل LuSEE-Night مسعى علميًا مهمًا، ليس فقط للاستماع إلى إشارة من العصور المظلمة ولكن أيضًا لإثبات جدوى هبوط أداة علمية على الجانب البعيد من القمر. النجاح في هذه المهمة يمكن أن يفتح إمكانيات جديدة للتجارب المستقبلية ويوسع فهمنا للعصور الأولى للكون.

مصادر:

– المركز الوطني للحوسبة العلمية لأبحاث الطاقة (NERSC)

– مختبر لورانس بيركلي الوطني (مختبر بيركلي)