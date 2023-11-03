دراسة جديدة تكشف عن وجود صلة مفاجئة بين عصر النجوم وكواكب المشتري الساخنة

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من علماء الفلك وعلماء الفيزياء الفلكية من الصين وإيطاليا والولايات المتحدة عن علاقة رائعة بين عمر النجوم وتكرار كواكب المشتري الساخنة. تهدف الدراسة، التي نُشرت في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، إلى استكشاف أعمار الأنظمة النجمية المختلفة التي تستضيف كواكب خارجية شبيهة بالمشتري.

وخلافًا للفحوصات السابقة، سعى هذا البحث إلى التحقق من العلاقة بين عمر النجوم واحتمالية استضافة كواكب بحجم المشتري مع فترات مدارية تقل عن 10 أيام، والتي يشار إليها عادةً باسم المشتريات الساخنة. أظهرت المعرفة السابقة أن كواكب المشتري الساخنة تميل إلى أن تكون أكثر سخونة من الكواكب الخارجية الأخرى ذات التركيب المماثل، وذلك بسبب الحرارة الشديدة التي تتلقاها من نجومها المضيفة. تواجه هذه الكواكب أيضًا تغيرات كبيرة في الرياح ناجمة عن التقلبات الشديدة في درجات الحرارة بين جوانبها الليلية والنهارية.

وللتعمق في العلاقة بين كواكب المشتري الحارة وعمر النجوم، فحص العلماء بيانات من 383 كوكبًا خارجيًا بحجم المشتري تدور حول نجوم لها خصائص مشابهة لشمسنا. والمثير للدهشة أنهم اكتشفوا أن الأنظمة النجمية الأصغر سنًا كانت أكثر عرضة لاستضافة كواكب المشتري الساخنة، في حين تضاءل وجود هذه الكواكب الخارجية بشكل كبير في الأنظمة النجمية الأقدم. ومن المثير للاهتمام أن الباحثين لم يلاحظوا أي ارتباطات مماثلة بين عمر النجوم وكواكب المشتري الباردة أو الدافئة.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ فريق البحث انخفاضًا في تواتر كواكب المشتري الساخنة مع تراجع مداراتها، مما يشير إلى تأثير المد والجزر الذي قد يؤدي في النهاية إلى زوال هذه الكواكب. علاوة على ذلك، وجدوا ارتباطًا بين كمية المعدن في النجم المضيف ووجود كواكب المشتري الساخنة، مما يلقي الضوء على التناقضات التي لوحظت في الدراسات السابقة التي حسبت عدد كواكب المشتري الساخنة من خلال مسوحات العبور الكوكبي والسرعة الشعاعية.

يؤدي هذا البحث الرائد إلى تعزيز فهمنا لأنظمة الكواكب الخارجية وتطورها بمرور الوقت. من خلال إنشاء رابط مدهش بين عمر النجوم ووجود كواكب المشتري الساخنة، يقترب العلماء الآن خطوة واحدة من فهم الآليات المعقدة الكامنة وراء تكوين وتطور هذه الكواكب الخارجية الرائعة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي كواكب المشتري الساخنة؟



ج: كواكب المشتري الحارة هي نوع من الكواكب الخارجية التي تشبه المشتري من حيث الحجم ولكن مداراتها قريبة جدًا من نجومها المضيفة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة سطحها.

س: كيف يختلف كوكب المشتري الحار عن كوكب المشتري البارد أو الدافئ؟



ج: تتمتع كواكب المشتري الساخنة بفترات مدارية أقل من 10 أيام وتشهد تغيرات شديدة في درجات الحرارة، بينما تتمتع كواكب المشتري الباردة أو الدافئة بفترات مدارية ودرجات حرارة مختلفة.

س: ما أهمية هذه الدراسة؟



ج: تكشف هذه الدراسة عن وجود علاقة غير متوقعة بين عمر النجوم ووجود كواكب المشتري الساخنة، مما يوسع معرفتنا بأنظمة الكواكب الخارجية وتطورها.

س: كيف تؤثر هذه النتائج على فهمنا لمسوحات الكواكب الخارجية؟



ج: إن العلاقة بين المعدنية في النجوم المضيفة ووجود كواكب المشتري الساخنة تساعد على تفسير التناقضات التي لوحظت في الدراسات الاستقصائية السابقة، مما يحسن دقتنا في تحديد هذه الكواكب الخارجية.