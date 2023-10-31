تتعاون شركة Linde ومجموعة Ariane Group لتطوير التصنيع الإضافي لأجزاء سبائك النحاس

تعاونت Linde وAriane Group في مشروع بحثي متطور يهدف إلى تعزيز عملية التصنيع المضافة لأجزاء سبائك النحاس المستخدمة في غرف احتراق المحرك للصواريخ الثقيلة. الهدف النهائي لهذه الشراكة هو تحسين فعالية تكلفة برنامج آريان 6، الذي واجه تجاوزات في الميزانية وتأخيرات. ومن خلال الاستفادة من قدرات التصنيع الإضافي، لا سيما فيما يتعلق بمسحوق النحاس، يهدف التعاون إلى تطوير مكونات المحرك ذات الأشكال الهندسية المعقدة التي لم يكن من الممكن تحقيقها في السابق باستخدام طرق التصنيع التقليدية.

على الرغم من أهميته كموصل حراري فائق في صناعة الطيران، فإن النحاس يطرح تحديات فريدة في عملية التصنيع المضافة بسبب خصائصه العاكسة. عند تعرضه لأشعة الليزر، يعمل النحاس كمرآة، حيث يعكس قدرًا كبيرًا من الطاقة بدلاً من استخدامه لصهر المعدن. وهذا يتطلب كثافة ليزر أعلى، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل السخونة الزائدة والأكسدة.

ولمواجهة هذه التحديات، تقدم شركة Linde خبرتها في مجال مخاليط الغاز وأنظمة التحكم إلى المشروع. تستخدم الشركة ADDvance Laser230 المصمم خصيصًا، وهو خليط غاز من الأرجون والهيليوم، لتحسين النتائج في عمليات دمج طبقة مسحوق الليزر (LPBF). لا يعمل هذا المزيج الخاص على تخفيف تكون الأبخرة والرذاذ فحسب، بل يعمل أيضًا على تسريع أوقات الدورات، مما يؤدي إلى عملية طباعة أكثر موثوقية مع انخفاض التكاليف لكل جزء. بالإضافة إلى ذلك، تدمج Linde نظامها الفريد للتحكم في الأكسجين، ADDvance O2 Precision، الذي يحافظ على الحد الأقصى لمستوى الأكسجين المتبقي بما يصل إلى 10 أجزاء في المليون (ppm) في غرفة الطباعة. يخفف هذا المستوى من الأكسجين بشكل فعال من خطر السخونة الزائدة والأكسدة، مما يتيح طباعة أكثر كفاءة دون الحاجة إلى تبريد الطبقات. علاوة على ذلك، فهو يسمح بإعادة استخدام المسحوق غير المؤكسد، مما يؤدي إلى توفير كبير في تكاليف المواد.

من خلال تحسين عملية التصنيع الإضافي، تسعى Linde ومجموعة Ariane إلى تحقيق تكاليف تصنيع منخفضة وتحسين فترات الإنتاج مع الحفاظ على المعايير العالية للجودة والموثوقية التي جعلت Ariane رائدة في الصناعة العالمية في محركات الإطلاق. يقدم هذا التعاون دليلاً إضافيًا على التزام Linde بالابتكار والشراكة مع المنظمات الرائدة عالميًا مثل Ariane.

الأسئلةالشائعة

ما هو التصنيع الإضافي؟

التصنيع الإضافي، المعروف أيضًا باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد، هو عملية تصنيع تقوم ببناء الأشياء عن طريق ترسيب طبقات متتالية من المواد. وهي معروفة بقدرتها على إنشاء أشكال هندسية وتصميمات معقدة كان من الصعب أو المستحيل تحقيقها في السابق باستخدام طرق التصنيع التقليدية.

ما هي تحديات استخدام النحاس في التصنيع الإضافي؟

تجعل الخصائص العاكسة للنحاس من الصعب استخدام الليزر بشكل فعال في عملية التصنيع المضافة. تنعكس طاقة الليزر بدلاً من استخدامها لصهر المعدن، مما يؤدي إلى الحاجة إلى شدة ليزر أعلى يمكن أن تؤدي إلى مشاكل السخونة الزائدة والأكسدة.

كيف يتعامل خليط الغاز ونظام التحكم الخاص بشركة Linde مع هذه التحديات؟

يعمل خليط الغاز الخاص بشركة Linde، ADDvance Laser230، على تحسين عملية دمج طبقة مسحوق الليزر عن طريق تخفيف الأبخرة وتكوين الرذاذ، وتسريع أوقات الدورات، وخفض التكاليف لكل جزء. يضمن نظام التحكم في الأكسجين الخاص بالشركة، ADDvance O2 Precision، انخفاض مستوى الأكسجين المتبقي في غرفة الطباعة، مما يقلل من خطر ارتفاع درجة الحرارة والأكسدة. كما أنه يتيح إعادة استخدام المسحوق غير المؤكسد، مما يؤدي إلى توفير كبير في تكاليف المواد.