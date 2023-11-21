كشف أسرار الشفق القطبي الشمالي

مع انتقال النهار إلى الشفق، تحتل ظاهرة طبيعية ساحرة مركز الصدارة، وتأسر المشاهدين بجمالها المضيء. يزين الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم الأضواء الشمالية والجنوبية، السماء بعروض مبهرة من الألوان النابضة بالحياة، مما يترك المتفرجين في حالة من الرهبة. تنتج هذه الأضواء الأثيرية عن انبعاث الكتلة الإكليلية (CME) من الشمس ويمكن ملاحظتها في مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم.

ويحدث الشفق القطبي عندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الغلاف الجوي الشمسي بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض. يتم دفع هذه الجسيمات، ومعظمها من الإلكترونات والبروتونات، نحو كوكبنا بواسطة المجال المغناطيسي للشمس. وعندما تتفاعل مع غازات الغلاف الجوي، وخاصة الأكسجين والنيتروجين، فإنها تبعث أطوال موجية مختلفة من الضوء، مما يؤدي إلى ظهور المناظر المذهلة التي نشهدها.

يُلاحظ الشفق القطبي بشكل متكرر في المناطق القطبية مثل القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ويقدم رقصًا مهيبًا من الألوان المتراقصة في السماء المظلمة. ترسم الألوان الخضراء الزاهية والأزرق والوردي والبنفسجي لوحة قماشية تبدو وكأنها تنبض بالحياة. يمكن أن تعزى هذه الألوان إلى تكوين الغلاف الجوي للأرض والارتفاع الذي تحدث فيه الاصطدامات.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا يكون الشفق القطبي مرئيًا في الغالب في المناطق القطبية؟

A: يُرى الشفق القطبي في الغالب في المناطق القطبية لأن المجال المغناطيسي للأرض يوجه الجسيمات المشحونة نحو القطبين، مما يزيد من احتمالية الاصطدام بجزيئات الغلاف الجوي.

س: هل الشفق القطبي ضار للإنسان؟

A: الشفق القطبي لا يشكل ضررا مباشرا على البشر. ومع ذلك، فإن الجسيمات المشحونة المسؤولة عن شاشات العرض المضيئة يمكن أن تتداخل مع الأنظمة الإلكترونية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

س: كم مرة يمكنك رؤية الشفق القطبي؟

A: ويرتبط حدوث الشفق القطبي بالنشاط الشمسي الذي يتبع دورة مدتها 11 عامًا. خلال فترات النشاط الشمسي العالي، يمكن رؤية الشفق القطبي بشكل متكرر وعلى خطوط العرض المنخفضة.

وفي الختام، فإن مشاهدة سحر الشفق القطبي الذي ينير السماء هو شهادة على التناغم المعقد بين شمسنا والأرض. تقدم هذه العروض الجذابة لمحة عن عجائب عالمنا وتكون بمثابة تذكير بالظواهر الطبيعية المذهلة التي تحيط بنا. لذا، في المرة القادمة التي تجد فيها نفسك تحت سماء الليل المضاءة بالنجوم، أبق عينيك مفتوحتين لمشاهدة رقصة الشفق الرائعة.