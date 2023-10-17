الكشف عن سبب أكبر حدث زلزالي على كوكب المريخ: رؤى من دراسة بقيادة المملكة المتحدة

سلطت دراسة حديثة أجرتها جامعة أكسفورد الضوء على السبب المحتمل لأكبر حدث زلزالي تم تسجيله على الإطلاق على كوكب المريخ. تم اكتشاف الزلزال الذي بلغت قوته 4.7 درجة بواسطة مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا في 4 مايو 2020، وتردد صدى الاهتزازات الناتجة عبر الكوكب لمدة ست ساعات. في البداية، اعتقد العلماء أن الحدث الزلزالي ناجم عن اصطدام نيزك، حيث حدثت هزات مماثلة في الماضي بسبب مثل هذه التأثيرات. ومع ذلك، فشل البحث الشامل لسطح المريخ، الذي يغطي مساحة 144 مليون كيلومتر مربع، في الكشف عن أي علامات على وجود حفرة جديدة.

وتشير نتائج البحث، التي نشرت في مجلة Geophysical Research Letters، إلى أن المريخ أكثر نشاطا زلزاليا مما كان يعتقد سابقا. يشير الباحث الرئيسي الدكتور بنجامين فرناندو إلى أن الحدث كان على الأرجح بسبب إطلاق الضغط داخل قشرة المريخ، حيث يفتقر الكوكب إلى الصفائح التكتونية النشطة. ويوضح أن هذه الضغوط تراكمت على مدى مليارات السنين بسبب تبريد وتقلص أجزاء مختلفة من الكوكب بمعدلات متفاوتة. وتساهم نتائج الدراسة في فهم أعمق لهذه الضغوط ويمكن أن تساعد في تحديد مناطق أكثر أمانا لجهود الاستعمار البشري في المستقبل.

كان التعاون في هذا البحث كبيرًا، حيث ساهمت وكالات الفضاء والعلماء من جميع أنحاء العالم بخبراتهم. عرضت وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الوطنية الصينية، ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية، ووكالة الفضاء الإماراتية استخدام أقمارها الصناعية، مما يمثل تعاونًا لأول مرة بين جميع البعثات في مدار حول المريخ في مشروع فردي. قاد هذا المسعى الدكتور فرناندو من جامعة أكسفورد ويُنظر إليه على أنه نموذج للتعاون الدولي المستقبلي في الفضاء السحيق.

على الرغم من أن مركبة الهبوط InSight توقفت عن الاتصال بالإنترنت في ديسمبر 2020، إلا أن هذا الحدث الزلزالي كان أحد الأحداث الأخيرة التي سجلتها المركبة الفضائية بعد أكثر من أربع سنوات على المريخ. تساهم المعرفة المكتسبة من هذه الأحداث الزلزالية في فهمنا لجيولوجيا المريخ وتوفر رؤية قيمة لجهود الاستكشاف والاستعمار المستقبلية المحتملة.

المصادر: رسائل الأبحاث الجيوفيزيائية، جامعة أكسفورد