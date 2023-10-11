فهم التغييرات في تردد عاصفة البرد في أستراليا

أجرى علماء من جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني ومكتب الأرصاد الجوية دراسة لفهم كيف تغير تواتر العواصف الثلجية على مدار الأربعين عامًا الماضية في أستراليا. ووجدوا أنه في حين انخفض عدد الأيام المعرضة لتساقط البَرَد في معظم مناطق البلاد، إلا أنه ارتفع بنسبة تصل إلى 40% في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وعرّف الباحثون اليوم "المعرض للبرد" بأنه اليوم الذي تكون فيه الظروف الجوية مواتية لتكوين عواصف البَرَد.

استخدم الفريق التقديرات التاريخية للظروف الجوية كبديل لحدوث البَرَد لإنشاء خريطة قارية لاتجاهات تكرار مخاطر البَرَد في أستراليا. توفر هذه الدراسة، المنشورة في مجلة npj للمناخ وعلوم الغلاف الجوي، أول تحليل شامل لتكرار خطر البَرَد على المستوى الوطني.

تتطلب العواصف البردية ظروفًا جوية محددة لتكوينها، بما في ذلك عدم الاستقرار في الغلاف الجوي، والرطوبة في التيار الصاعد، وقص الرياح. قام الباحثون بدمج هذه المكونات لتطوير "مؤشر البَرَد" وقاموا بتحليل 40 عامًا من بيانات إعادة التحليل لتحديد الأيام التي كانت عرضة لتساقط البَرَد. ووجدوا أن عدد الأيام المعرضة لتساقط البَرَد سنويًا قد انخفض في معظم أنحاء أستراليا، لكنه زاد في المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية، حيث توجد مراكز سكانية كبيرة مثل سيدني وبيرث.

على الرغم من أنه ليس كل يوم معرض للبرد ينتج البَرَد، فإن الزيادة في عدد الأيام المعرضة للبرد تشير إلى احتمالية أكبر لحدوث عواصف البَرَد. نتائج هذه الدراسة لها آثار مهمة على قطاعات التأمين والزراعة وتخطيط المدن، حيث أن فهم أحداث البَرَد وأنماطها المتغيرة يمكن أن يساعد في بناء القدرة على الصمود ضد العواصف البَرَدية المستقبلية.

مصادر:

- جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني

– هيئة الأرصاد الجوية