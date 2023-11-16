ناسا تحول البيانات الفلكية إلى موسيقى ليعزفها الموسيقيون

بالنسبة لأولئك الذين يجدون أن الجوانب الفنية لبيانات تلسكوب ناسا مربكة، فقد ظهر مشروع جديد رائع يحول هذه البيانات المعقدة إلى موسيقى أصلية يمكن للموسيقيين تشغيلها. منذ عام 2020، كان مركز تشاندرا للأشعة السينية التابع لناسا رائدًا في مجال "الصوتنة"، حيث يحول بيانات التلسكوب الرقمي إلى ملاحظات وأصوات. يتيح هذا المشروع المبتكر للأفراد تجربة البيانات الفلكية من خلال حاسة السمع، مما يوفر طريقة جديدة لتفسير المعلومات العلمية بما يتجاوز التمثيلات البصرية التقليدية.

وللمضي قدمًا إلى أبعد من ذلك، تعاونت وكالة ناسا مع الملحنة صوفي كاستنر لإنشاء موسيقى يمكن للموسيقيين تشغيلها. ويصف كاستنر هذا المسعى بأنه "كتابة قصة خيالية تعتمد إلى حد كبير على حقائق حقيقية"، حيث يتم غرس البيانات الفضائية المترجمة إلى صوت ببعد إنساني جديد.

يتم الحصول على البيانات المستخدمة في هذا البرنامج التجريبي من منطقة صغيرة في مركز مجرتنا درب التبانة، حيث يوجد ثقب أسود هائل. تمتد هذه المنطقة الآسرة على حوالي 400 سنة ضوئية، وقد جذبت انتباه مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا، وتلسكوب هابل الفضائي، وتلسكوب سبيتزر الفضائي المتقاعد.

تتضمن عملية إنشاء الموسيقى من البيانات استخدام خوارزميات مختلفة لتعيين المعلومات إلى أصوات يمكن للبشر فهمها. يركز Kastner على أقسام معينة من صورة البيانات، ويسلط الضوء على الجوانب التي يتم التغاضي عنها عند تشغيل الصوتنة الكاملة. تسمح هذه التقنية باستكشاف أعمق للبيانات وتكشف عن الأنماط الموسيقية المعقدة بداخلها.

وترى كيمبرلي أركاند، عالمة التصور والتكنولوجيا الناشئة في شاندرا، أن هذا المشروع يمثل طريقة أخرى للبشر للتفاعل مع السماء ليلاً، كما فعلوا منذ قرون. على الرغم من أن الأدوات ربما تغيرت، إلا أن المفهوم الأساسي لإيجاد الإلهام في عجائب الكون والتعبير عنه من خلال الفن يظل ثابتًا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الصوتنة؟

ج: الصوتنة هي عملية تحويل البيانات إلى صوت، مما يسمح للأفراد بإدراك المعلومات من خلال السمع بدلاً من التمثيل البصري.

س: ما هي التلسكوبات المشاركة في المشروع؟

ج: ساهم مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا، وتلسكوب هابل الفضائي، وتلسكوب سبيتزر الفضائي المتقاعد، ببيانات المشروع.

س: من هي الملحنة صوفي كاستنر؟

ج: صوفي كاستنر هي الملحنة التي تتعاون مع وكالة ناسا لإنشاء موسيقى قابلة للتشغيل من البيانات المحولة.

س: من أين تأتي البيانات الخاصة بالموسيقى؟

ج: يتم جمع البيانات المستخدمة في الموسيقى من منطقة صغيرة في مركز مجرة ​​درب التبانة، المعروفة باحتوائها على ثقب أسود هائل.