حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

استكشاف أسرار المادة المظلمة: معرض المسائل المظلمة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 27، 2023
استكشاف أسرار المادة المظلمة: معرض المسائل المظلمة

يدعو معرض Dark Matters، وهو عبارة عن تعاون بين معرض العلوم في ملبورن وبرنامج الفنون في CERN، الزوار إلى التعمق في ألغاز المادة المظلمة وأسئلة الكون التي لم تتم الإجابة عليها. يهدف المعرض إلى إشراك الجمهور العلمي وغير العلمي، ويتخذ نهجًا واسعًا لمفهوم الظلام باعتباره كناية عن المجهول.

بينما يعمل العلماء في CERN، مختبر الأبحاث المشهور عالميًا في سويسرا، على كشف أسرار مجرتنا، فإنهم أيضًا يدركون تمامًا مقدار ما لا يزال غير معروف. يضم المعرض فيلمًا قصيرًا بعنوان "المنظر من اللامكان"، والذي يعرض العمل الذي يتم إنجازه في CERN ويسلط الضوء على الأدوات العلمية المذهلة المستخدمة في أبحاثهم، مثل مصادم الهادرونات الكبير.

لتسهيل الوصول إلى مفهوم المادة المظلمة، يتضمن المعرض عناصر من السحر والوهم. أحد التركيبات، المسمى Mystery Box، يتحدى الزائرين لتخمين محتويات الصندوق المخفي، مما يعكس فكرة أنه حتى عندما يكون هناك شيء ما أمامنا مباشرة، فإنه لا يزال من الممكن أن يظل غير مرئي. وهناك تركيب آخر، يسمى Night Exchange، يسمح للزائرين بالتعبير عن مخاوفهم في أذن مطبوعة ثلاثية الأبعاد، والتي تستجيب بعد ذلك بمخاوف الآخرين. تكشف هذه التجربة التفاعلية عن المخاوف المشتركة التي تجعلنا مستيقظين في الليل.

ويؤكد المعرض أيضًا على العلاقة بين الفن والعلم. توضح مونيكا بيلو، رئيسة قسم الفنون في CERN، أن الفن والعلم هما شكلان من أشكال الإبداع والاستكشاف. يؤدي دمج المعرفة ووجهات النظر من مختلف التخصصات إلى رؤى واكتشافات جديدة. ويشارك معرض العلوم هذا الاعتقاد، وباعتباره جزءًا من شبكة عالمية من المؤسسات، فهو يهدف إلى إزالة الغموض والإثارة من خلال الجمع بين الفن والعلم.

وفي حين تظل المادة المظلمة مفهومًا صعبًا للتواصل، يستخدم المعرض تقنيات فنية مختلفة لجعله ملموسًا بشكل أكبر. تولد المنحوتات والشاشات ومعدات المختبرات الإثارة عندما يتم اكتشاف الجسيمات دون الذرية، مما يترجم العالم غير المرئي إلى أضواء وأصوات مرئية. فنانون مثل يونتشول كيم وجون بات يصنعون منحوتات حركية ويؤلفون موسيقى تستجيب لاكتشاف الجسيمات دون الذرية.

بشكل عام، يدعو معرض Dark Matters الزوار لاحتضان المجهول والانخراط في البحث المستمر عن المعرفة. إنه يعرض التقاطع بين الفن والعلوم، ويشجع التعاون والفضول. ومن خلال استكشاف أسرار المادة المظلمة، يمكن للزوار الحصول على فهم أعمق لكوننا والأسئلة التي لا تزال تحير حتى أكثر العقول العلمية ذكاءً.

مصادر:
- "ليس لدى العلماء كل الإجابات، ولكن معرض "المسائل المظلمة" يجعل من طرح الأسئلة أمرًا ممتعًا" بقلم سونيا هارفورد.

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

ISRO تطلق مهمة ExoWorlds للتحقيق في الكواكب الخارجية البعيدة

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا
علوم

رسم خرائط الدوائر الخيالية الغامضة: ظاهرة عالمية

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا
علوم

انخفاض أعداد أبقار البحر يهدد الحاجز المرجاني العظيم

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

ISRO تطلق مهمة ExoWorlds للتحقيق في الكواكب الخارجية البعيدة

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

رسم خرائط الدوائر الخيالية الغامضة: ظاهرة عالمية

سبتمبر 27، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

انخفاض أعداد أبقار البحر يهدد الحاجز المرجاني العظيم

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

علاقة تكافلية جديدة: الفطريات ونباتات البذور الزيتية تعزز حماية المحاصيل

سبتمبر 27، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات