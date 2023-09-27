استكشاف أسرار المادة المظلمة: معرض المسائل المظلمة

يدعو معرض Dark Matters، وهو عبارة عن تعاون بين معرض العلوم في ملبورن وبرنامج الفنون في CERN، الزوار إلى التعمق في ألغاز المادة المظلمة وأسئلة الكون التي لم تتم الإجابة عليها. يهدف المعرض إلى إشراك الجمهور العلمي وغير العلمي، ويتخذ نهجًا واسعًا لمفهوم الظلام باعتباره كناية عن المجهول.

بينما يعمل العلماء في CERN، مختبر الأبحاث المشهور عالميًا في سويسرا، على كشف أسرار مجرتنا، فإنهم أيضًا يدركون تمامًا مقدار ما لا يزال غير معروف. يضم المعرض فيلمًا قصيرًا بعنوان "المنظر من اللامكان"، والذي يعرض العمل الذي يتم إنجازه في CERN ويسلط الضوء على الأدوات العلمية المذهلة المستخدمة في أبحاثهم، مثل مصادم الهادرونات الكبير.

لتسهيل الوصول إلى مفهوم المادة المظلمة، يتضمن المعرض عناصر من السحر والوهم. أحد التركيبات، المسمى Mystery Box، يتحدى الزائرين لتخمين محتويات الصندوق المخفي، مما يعكس فكرة أنه حتى عندما يكون هناك شيء ما أمامنا مباشرة، فإنه لا يزال من الممكن أن يظل غير مرئي. وهناك تركيب آخر، يسمى Night Exchange، يسمح للزائرين بالتعبير عن مخاوفهم في أذن مطبوعة ثلاثية الأبعاد، والتي تستجيب بعد ذلك بمخاوف الآخرين. تكشف هذه التجربة التفاعلية عن المخاوف المشتركة التي تجعلنا مستيقظين في الليل.

ويؤكد المعرض أيضًا على العلاقة بين الفن والعلم. توضح مونيكا بيلو، رئيسة قسم الفنون في CERN، أن الفن والعلم هما شكلان من أشكال الإبداع والاستكشاف. يؤدي دمج المعرفة ووجهات النظر من مختلف التخصصات إلى رؤى واكتشافات جديدة. ويشارك معرض العلوم هذا الاعتقاد، وباعتباره جزءًا من شبكة عالمية من المؤسسات، فهو يهدف إلى إزالة الغموض والإثارة من خلال الجمع بين الفن والعلم.

وفي حين تظل المادة المظلمة مفهومًا صعبًا للتواصل، يستخدم المعرض تقنيات فنية مختلفة لجعله ملموسًا بشكل أكبر. تولد المنحوتات والشاشات ومعدات المختبرات الإثارة عندما يتم اكتشاف الجسيمات دون الذرية، مما يترجم العالم غير المرئي إلى أضواء وأصوات مرئية. فنانون مثل يونتشول كيم وجون بات يصنعون منحوتات حركية ويؤلفون موسيقى تستجيب لاكتشاف الجسيمات دون الذرية.

بشكل عام، يدعو معرض Dark Matters الزوار لاحتضان المجهول والانخراط في البحث المستمر عن المعرفة. إنه يعرض التقاطع بين الفن والعلوم، ويشجع التعاون والفضول. ومن خلال استكشاف أسرار المادة المظلمة، يمكن للزوار الحصول على فهم أعمق لكوننا والأسئلة التي لا تزال تحير حتى أكثر العقول العلمية ذكاءً.

مصادر:

- "ليس لدى العلماء كل الإجابات، ولكن معرض "المسائل المظلمة" يجعل من طرح الأسئلة أمرًا ممتعًا" بقلم سونيا هارفورد.